Sam Altman, creador de ChatGPT, afirma que los beneficios de la IA justifica asumir ciertos riesgos

Sam Altman defiende avanzar con la IA. Foto: AFP

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, compartió su perspectiva sobre cómo los progresos que se hagan con la Inteligencia Artificial (IA) irán de la mano de posibles eventos negativos que puedan ocurrir, al tiempo que expresó sus diferencias frente a su competidor directo, Anthropic.

En entrevista con Decoded de Politico, el director del laboratorio de IA, declaró que cree que“el mundo debería aceptar ciertos aspectos negativos a cambio de los beneficios de esta tecnología” y que las personas tengan autonomía, aunque la propia OpenAI se sumó a Anthropic hace unas semanas para echar el “freno” al desarrollo de las capacidades de la IA.

En los últimos meses, la distancia entre ambas empresas de IA se acortó en materia de regulación y seguridad de los modelos, aunque Altman sigue levantando muros entre ambos en una declaración recogida por el medio citado, en la que critica la visión de Anthropic de concentrar el control de la IA en un solo laboratorio.

“No estoy de acuerdo, pero entiendo la perspectiva de quienes piensan algo como: “Esta tecnología va a ser tan potente y tan peligrosa que un solo laboratorio en San Francisco debería poseerla y asegurarse de que no pase nada malo, administrando de algún modo cómo repartir sus beneficios”. Sam Altman, director ejecutivo de OpenA

De hecho, el CEO de OpenAI piensa que “la gente hará cosas buenas en una proporción enormemente mayor. ‘órdenes de magnitud, que cosas malas”, en referencia a que no aceptaría renunciar a los beneficios de la IA a cambio de garantizar que no haya grandes ciberataques, mal uso de la tecnología, estafas ni otras cosas malas que, a su juicio, van a ocurrir.

No obstante, Altman declaró que de ninguna manera acepta los posibles riesgos catastróficos, entre los que ha incluido una grave pérdida de control sobre la inteligencia artificial. Por su parte, un portavoz de Anthropic, preguntado por Politico al respecto, ha asegurado que sus propuestas regulatorias solo se aplican a los modelos de vanguardia.

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