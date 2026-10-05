¿Qué es la optogenética, el “interruptor” de luz que descifra los misterios del cerebro y recibió el Nobel de Medicina 2026?

Tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por la optogenética | Foto: AFP

El Premio Nobel de Medicina 2026 se entregó este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética, una disciplina conocida como “interruptor de luz” que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

La Academia Sueca reconoció al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, cuyo “interruptor” de luz azul podría conducir a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

¿Qué es la optogenética?

La optogenética se basa en el uso de canales y bombas de iones sensibles a la luz para la activación o inhibición de neuronas, lo cual permite manipular en vivo la actividad neuronal, según dijo el Dr. Pablo Barrecheguren a la plataforma Neuronup en 2022.

El comité de la Academia Sueca explicó mejor los hallazgos del trío ganador, reconociéndolos “por el descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas“.

Per Svenningsson, presidente del comité Nobel, destacó las oportunidades que ofrece la optogenética para mapear el cerebro, según dijo este lunes en un comunicado.

“La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro”. Per Svenningsson

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The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

En medicina clínica, investigadores ya utilizan el método de los ganadores del Nobel para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual, de acuerdo con la agencia AFP y la cadena británica BBC.

Al introducir una proteína especial en la zona dañada del ojo, algunos pacientes recuperaron parcialmente la visión al utilizar unas gafas que emiten luz, la cual activa las proteínas terapéuticas derivadas de las algas, según la BBC.

¿En qué consisten los hallazgos de los ganadores del Nobel?

Deisseroth, Hegemann y Nagel usaron luz para encender o apagar circuitos neuronales individuales en un cerebro, según explicó el comité del Nobel que se reunió este lunes en Estocolmo, Suecia.

“Han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos“, afirmó el comité.

Hegemann y Nagel investigaron en la década de los años 2000 por qué un alga unicelular era capaz de nadar hacia una fuente de luz, lo que les llevó a descubrir una proteína del alga con propiedades únicas, llamada canalrodopsina, que se encuentra en la superficie de la célula, según explicó AFP.

Descubrieron que, cuando se iluminaba con luz azul, se abría un canal a través de la proteína. Como consecuencia, los iones cargados fluían hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico, según los hallazgos de los investigadores.

Y revelaron que, independientemente de la célula en la que introdujeron la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

A partir de los hallazgos de Hagemann y Nagel, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de rotas y descubrió que, al iluminar las células con luz azul, activó una señal nerviosa.

La optogenética y el Premio Nobel de Medicina 2026 | Imagen: AFP

El estadounidense publicó su hallazgo en 2005 y, dos años después, logró que el interruptor controlado por luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos, según concluyó AFP.

¡1.2 millones de dólares para Deisseroth, Hegemann y Nagel!

Los tres ganadores del Nobel 2026 recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por 1.2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre.

El estadounidense Karl Deisseroth, de 54 años, es profesor en la Universidad de Stanford, Estados Unidos (EE.UU.), mientras que Peter Hegemann, de 71, da clases de neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania.

Por su parte, Georg Nagel, de 73 años, es profesor de biofísica en la Universidad de Würzburg, Alemania.

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