“Ley Antimemes” no busca censurar, sino evitar fraudes con imágenes del Gobierno: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”, busca evitar fraudes cometidos mediante el uso de imágenes del Gobierno y no limitar los memes o la crítica política.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que debe existir un instrumento jurídico que permita sancionar este tipo de conductas y, en los casos correspondientes, recuperar el dinero de las personas que hayan sido víctimas de un fraude.

“Tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, también que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude”.

La presidenta rechazó que la reforma tenga un carácter político y sostuvo que el objetivo está relacionado con los fraudes cometidos utilizando una imagen del Gobierno.

¿Qué busca regular la llamada “Ley Antimemes”?

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, también negó que la reforma busque limitar los memes o la crítica.

Explicó que la modificación contempla, por un lado, disposiciones relacionadas con la piratería y, en el punto que ha generado debate, el uso de la identidad del Gobierno para intentar engañar a una persona y cometer un ilícito.

“Aquí lo que se está regulando por un lado es la piratería y, en específico, en el artículo al que hacen mención, es sobre el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito”.

Senado aprobó reforma contra piratería y fraude

El Senado de la República aprobó, con 74 votos a favor y 34 en contra, reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería, falsificación y fraude.

La reforma fue conocida como “Ley Antimeme” en medio del debate sobre los posibles alcances de las modificaciones.

Los senadores de Morena y del Partido del Trabajo defendieron que el objetivo es combatir redes de piratería, falsificación y fraudes, y rechazaron que se busque perseguir el humor.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena sostuvo que hacer un meme es libertad de expresión, humor y cultura popular, mientras que la clonación de marcas a escala industrial, el saqueo de derechos de autor, las redes de piratería organizada y la falsificación de documentos oficiales constituyen delitos.

El senador Cuauhtémoc Ochoa resumió esa postura con la frase: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”.

Oposición advierte riesgo para memes y parodias

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite parlamentario.

Durante la discusión, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la redacción podría generar interpretaciones contra periodistas, creadores de contenido o expresiones satíricas.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la incorporación del concepto de “escala comercial”, así como la sanción al uso no autorizado de elementos de identidad gráfica y dominios electrónicos de instituciones públicas.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo señaló que una redacción ambigua podría intimidar a ciudadanos, periodistas, comunicadores y creadores de contenido.

¿Qué castigaría la reforma?

El dictamen contempla penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o signos oficiales de instituciones públicas con fines de engaño o fraude.

También establece que determinados actos relacionados con piratería podrán considerarse realizados a escala comercial cuando alcancen el umbral previsto en la reforma, equivalente a 170 UMA.

Además, se plantea que la reparación del daño en casos de piratería no sea menor al 40% del precio de venta al público del producto legítimo.

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