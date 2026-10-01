Tromba arruina Feria Regional de Mexquitic; arrasó con la mercancía de los puestos 

Tromba arrasa con Feria Regional de Mexquitic Foto: Omar Hernández

Las fiestas patronales de la Feria Regional de Mexquitic (FEREMEX) fueron suspendidas luego de que una tromba azotara el recinto ferial de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, donde fuertes ráfagas de viento derribaron carpas, lonas y estructuras metálicas.

Tromba derriba estructuras y afecta a comerciantes

Durante la emergencia, las ráfagas de viento provocaron el desplome de carpas, lonas y estructuras metálicas dentro del recinto de la FEREMEX.

En videos difundidos sobre el momento se observa a personas corriendo para resguardarse, mientras algunos objetos eran desplazados por el viento y parte de las instalaciones resultaba dañada.

Después del paso de la tromba, los pasillos del recinto quedaron anegados, con estructuras destruidas y mercancía afectada por el agua.

Los comerciantes comenzaron a retirar y recuperar los productos que quedaron en la zona, debido a que las pérdidas impactaron a familias que dependen de las ventas generadas durante las celebraciones.

Suspenden eventos de la Feria Regional de Mexquitic

Debido a las condiciones en las que quedó el recinto, las actividades y eventos programados de la Feria Regional de Mexquitic fueron suspendidos.

La medida busca permitir la revisión de las instalaciones y evitar riesgos para comerciantes, trabajadores y visitantes que acudían a las fiestas patronales.

Elementos de Protección Civil se desplegaron en el lugar para realizar una evaluación de los daños e inspeccionar las condiciones de seguridad después del fenómeno meteorológico.

Realizan limpieza y desazolve tras la tromba

Autoridades locales informaron que una cuadrilla de trabajadores municipales realiza labores de limpieza y desazolve en el área afectada.

Los trabajos se concentran en retirar agua, lodo, residuos y estructuras dañadas para facilitar la recuperación del recinto ferial.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de las afectaciones provocadas por la tromba en la FEREMEX, mientras comerciantes buscan recuperar parte de sus pertenencias y mercancías.

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