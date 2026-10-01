¡Por poco! Fuerte corriente arrastra camioneta de agricultores en Puebla

En Puebla, se registraron fuertes lluvias. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, las fuertes lluvias provocaron diversas inundaciones y una de ellas se registró en una barranca de San Juan Arcos Ojo de Agua, en Ciudad Serdán, donde una familia quedó en riesgo luego de que la fuerza del agua impidiera que su camioneta continuara avanzando.

Salvan a familia de la corriente

De acuerdo con las imágenes difundidas, la familia habría intentado cruzar la barranca a bordo de su camioneta; sin embargo, la intensa corriente de agua hizo imposible que el vehículo continuara su camino.

#LosTitulares | Una familia de agricultores quedó en riesgo cuando su camioneta fue atrapada por la corriente cerca de una barranca en San Juan Arcos Ojo de Agua, Ciudad Serdán.



Vecinos lograron auxiliarlos a tiempo. pic.twitter.com/NHN0HD93Wy — LosTitulares (@_LosTitulares) October 1, 2026

Ante el peligro, vecinos de la zona acudieron para auxiliar a las personas que se encontraban dentro de la unidad y evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores. El momento quedó registrado en video y fue compartido por diversas cuentas de redes sociales, entre ellas @_LosTitulares.

En las imágenes se observa la fuerza con la que corre el agua alrededor de la camioneta. Metros adelante también se aprecia una pequeña cascada, hacia donde pudo haber sido arrastrado el vehículo de continuar avanzando.

Puebla pide extremar precauciones por lluvias

El día de ayer, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que, ante la temporada de lluvias, el Gobierno estatal recomendó a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y tomar medidas de seguridad en caso de que sus viviendas presenten inundaciones.

📱 Mantente informado y actúa con seguridad



En esta temporada de lluvias, el @Gob_Puebla te recomienda estar informado a través de fuentes oficiales.



⚠️ Si tu vivienda presenta inundación, desconecta artículos eléctricos y evita el contacto con agua y corriente.



Tu… pic.twitter.com/7PHgOwtZTq — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 30, 2026

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el gobierno estatal pidió a los habitantes desconectar los artículos eléctricos si el agua ingresa a sus hogares y evitar cualquier contacto entre el agua y la corriente eléctrica.

La recomendación busca que la población tome precauciones ante posibles situaciones de riesgo relacionadas con las lluvias y priorice su seguridad.

El Gobierno de Puebla reiteró su llamado a mantenerse informado durante esta temporada y recordó que, ante una inundación, es importante actuar con precaución y evitar el contacto entre el agua y la electricidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.