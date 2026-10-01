¿Quién es Emmanuel “El Chivo” Lubezki, el mexicano que trabajó con Taylor Swift para su nuevo videoclip?

Emmanuel “El Chivo” Lubezki foto: Cuartoscuro

Taylor Swift estrenó el video de “Patient Zero” durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, proyecto en el que participó el mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki como encargado de la fotografía.

La artista internacional incluso mencionó: “Trabajar con Lubezki fue como vivir un sueño; aprendí muchísimo al ver su genialidad en acción”. Por este motivo, y si no sabías quién es Emmanuel Lubezki, aquí te hablaremos sobre su trayectoria y su importancia en el cine.

¿Quién es Emmanuel Lubezki?

Emmanuel Lubezki es un ícono dentro del séptimo arte nacional. Nacido en la Ciudad de México en 1964, estudió en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), donde desarrolló su estilo visual.

Cabe destacar que uno de sus primeros trabajos fue en la popular historia de “Como agua para chocolate” (1992), donde su fotografía llamó la atención del público y la crítica por su atmósfera y estética.

Posteriormente, trabajaría con Alfonso Cuarón en “Y tu mamá también” (2001), película en la que utilizó luz natural y movimientos de cámara para crear un estilo naturalista.

Ya en Hollywood, llegó a formar parte de grandes producciones como “El árbol de la vida” (2011) y “Knight of Cups” (2015), colaborando con Terrence Malick, además de trabajar junto a Alejandro González Iñárritu.

Emmanuel Lubezki y sus tres premios Oscar consecutivos

Uno de los logros más importantes de Emmanuel Lubezki, así como del cine nacional, es lograr tres premios Oscar consecutivos por su trabajo como director de fotografía.

El primero llegó con “Gravity” (2013), dirigida por Alfonso Cuarón, donde combinó tomas continuas con efectos visuales.

La segunda estatuilla llegaría con “Birdman” (2014), de Alejandro González Iñárritu, cinta donde logró generar la ilusión de una toma continua.

Su tercer Oscar consecutivo llegó con “The Revenant” (2015), también de Iñárritu, donde el uso de la luz natural y el entorno logró crear visualmente la historia de supervivencia.

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