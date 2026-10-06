“Se mordieron la lengua”: Marath Bolaños, titular de la STPS, choca con oposición en San Lázaro durante su comparecencia

Marath Bolaños, secretario del Trabajo. Foto: Cuartoscuro

La comparecencia de Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, ante la Cámara de Diputados subió de tono luego de que el funcionario respondiera a cuestionamientos de la oposición sobre su política laboral.

Durante su intervención, Bolaños afirmó que quienes cuestionan los incrementos salariales no tendrían una posición moral para hacerlo.

“Y ahora vienen y nos reclaman, que los incrementos no han sido suficientes, pues creo que se han mordido en ese sentido la lengua, porque no les corresponde una posición moral”. Marath Bolaños, titular STPS

PRI reclama a Marath Bolaños por sus dichos

La respuesta provocó la reacción del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos G. Mancilla, quien le pidió al secretario ubicarse en el lugar donde se encontraba y le recordó que comparecía ante el Congreso de la Unión.

Mancilla agregó que Bolaños comparecía como secretario de Estado del Gobierno mexicano y le pidió comportarse a la altura de su cargo.

“Voltee a ver bien en dónde está usted sentado, ubíquese bien en dónde está usted sentado, porque no está usted en un mitin de Morena… comparece como secretario de Estado del Gobierno mexicano, así que compórtese a la altura de su cargo”. Carlos G. Mancilla, diputado del PRI.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas Trejo, cuestionó al secretario sobre un supuesto vínculo con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y lo señaló por presuntamente servir como intermediario con contratos públicos y negocios.

“A usted le han dado asignada otra responsabilidad, la de servir de enlace entre Andy López Beltrán, los contratos públicos y el nuevo Amílcar Olán, Mario Mabarak; de hecho, nos dicen que se reúnen los días jueves a darle cuentas al narcojunior”. Ana María Balderas Trejo, diputada del PAN

El secretario del Trabajo no respondió a ese señalamiento.

Jóvenes Construyendo el Futuro continuará

En otro momento de la comparecencia, Bolaños afirmó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro continuará apoyando a quienes actualmente están inscritos.

Precisó que la plataforma registra cerca de 197 mil jóvenes beneficiarios y que, durante ocho años, el programa ha beneficiado a 3.6 millones de jóvenes, con una inversión de 177 mil millones de pesos.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, también cuestionó la situación laboral de trabajadores, incluidos empleados de la Cámara de Diputados, al señalar que existe incertidumbre respecto a sus condiciones laborales.

“Aquí no hay primavera laboral, es un invierno, una incertidumbre, ya que no se sabe cuándo les van a mandar a llamar de Recursos Humanos, hay aquí un director de Recursos Humanos, Eduardo Medel, que se siente más diputado que nosotros”. Margarita García, diputada del PT

Desde Morena, el diputado Pedro Haces Barba destacó los cambios en materia laboral durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y mencionó la evolución del salario mínimo.

Después de aproximadamente tres horas de comparecencia, Marath Bolaños se tomó fotografías con diputados oficialistas y se retiró del Pleno.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.