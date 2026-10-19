VIDEO: ala de avión se incendia momentos antes de despegar en aeropuerto de Perú
La aeronave presentó el problema antes del despegue, lo que obligó a suspender temporalmente la salida y reprogramar el traslado de los pasajeros.
Momentos de tensión vivieron pasajeros de un avión de LATAM durante la mañana de este lunes, luego de que una de las alas de la aeronave se incendiara cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú.
Un usuario captó en video el momento en que las llamas eran visibles desde el interior de otra parte de la aeronave. Las imágenes se difundieron en redes sociales y mostraron la emergencia que ocurrió antes de la salida del vuelo.
De acuerdo con la información de las autoridades, el incidente estuvo relacionado con una falla técnica. El vuelo afectado, identificado como LA2302, tenía como destino la ciudad de Piura y su salida fue reprogramada.
Aeropuerto Jorge Chávez mantiene sus operaciones con normalidad
Tras el incidente, las autoridades aeroportuarias informaron que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continuaban con normalidad.
A través de un comunicado, señalaron que las pistas 1 y 2 permanecían operativas y que no se registraron afectaciones en las llegadas ni en las salidas de otros vuelos. La emergencia relacionada con una aeronave de LATAM fue controlada y los pasajeros recibieron atención por parte de la aerolínea.
Indecopi supervisa la atención a los pasajeros
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que personal de la institución supervisaba la atención brindada a los usuarios afectados por la falla técnica.
“Ante las fallas técnicas presentadas esta mañana en un avión de la aerolínea LATAM, que provocaron que una de las alas se incendiara, personal del Indecopi supervisa la atención oportuna a los pasajeros”, señaló la institución.
Además, indicó que la salida del vuelo LA2302, con ruta Lima-Piura, fue reprogramada. El organismo también verificó que la aerolínea proporcionara información clara y precisa a los pasajeros y respetara sus derechos, con prioridad en su seguridad.
Hasta la información proporcionada por las autoridades, la emergencia había sido controlada y las operaciones aeroportuarias continuaban con normalidad.
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