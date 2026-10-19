VIDEO: ala de avión se incendia momentos antes de despegar en aeropuerto de Perú

Ala de avión se incendia momentos antes de despegar en Lima. Foto Getty

Momentos de tensión vivieron pasajeros de un avión de LATAM durante la mañana de este lunes, luego de que una de las alas de la aeronave se incendiara cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú.

Un usuario captó en video el momento en que las llamas eran visibles desde el interior de otra parte de la aeronave. Las imágenes se difundieron en redes sociales y mostraron la emergencia que ocurrió antes de la salida del vuelo.

De acuerdo con la información de las autoridades, el incidente estuvo relacionado con una falla técnica. El vuelo afectado, identificado como LA2302, tenía como destino la ciudad de Piura y su salida fue reprogramada.

LATAM Airlines Perú statement: LATAM Airlines Perú reports that, following an incident that occurred this morning on flight LA2302 (on the Lima–Piura route), our teams promptly activated safety protocols.



All passengers disembarked safely and in accordance with established… https://t.co/zzbVemU7lt pic.twitter.com/2tKmkE5E7m — FL360aero (@fl360aero) October 19, 2026

Aeropuerto Jorge Chávez mantiene sus operaciones con normalidad

Tras el incidente, las autoridades aeroportuarias informaron que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continuaban con normalidad.

A través de un comunicado, señalaron que las pistas 1 y 2 permanecían operativas y que no se registraron afectaciones en las llegadas ni en las salidas de otros vuelos. La emergencia relacionada con una aeronave de LATAM fue controlada y los pasajeros recibieron atención por parte de la aerolínea.

#JorgeChávezInforma🚨✈️

En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos. ✈️



Durante la mañana, se registró una emergencia con uno de los… — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) October 19, 2026

Indecopi supervisa la atención a los pasajeros

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que personal de la institución supervisaba la atención brindada a los usuarios afectados por la falla técnica.

“Ante las fallas técnicas presentadas esta mañana en un avión de la aerolínea LATAM, que provocaron que una de las alas se incendiara, personal del Indecopi supervisa la atención oportuna a los pasajeros”, señaló la institución.

La salida del vuelo LA2302, ruta Lima–Piura, fue reprogramada y la institución verifica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que la aerolínea brinde información clara y precisa, y se resguarden los derechos de los usuarios, priorizando su seguridad. pic.twitter.com/jT18zTVEaC — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) October 19, 2026

Además, indicó que la salida del vuelo LA2302, con ruta Lima-Piura, fue reprogramada. El organismo también verificó que la aerolínea proporcionara información clara y precisa a los pasajeros y respetara sus derechos, con prioridad en su seguridad.

Hasta la información proporcionada por las autoridades, la emergencia había sido controlada y las operaciones aeroportuarias continuaban con normalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento