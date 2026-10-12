Sheinbaum critica represión en marcha por el agua en Jalisco y pide explicaciones a Lemus

Sheinbaum cuestiona represión en protesta por agua en Jalisco. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la represión contra manifestantes durante la marcha por el agua en Jalisco, realizada el domingo 11 de octubre, y pidió al gobernador Pablo Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos para contener la movilización, así como las detenciones registradas.

Además, la mandataria reiteró que el Gobierno de México no respaldará una propuesta que implique la privatización del agua en la entidad.

Sheinbaum rechaza represión en marcha por el agua en Jalisco

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre, la mandataria federal afirmó que no está de acuerdo con la represión contra los participantes en la manifestación por el agua realizada el domingo en Jalisco y sostuvo que este tipo de acciones no contribuyen a resolver los conflictos.

Recordó que, cuando se realizan manifestaciones en las inmediaciones de Palacio Nacional, se opta por colocar vallas metálicas como una medida para contener posibles actos de violencia y evitar enfrentamientos entre los manifestantes y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

La presidenta explicó que las autoridades deben actuar para contener situaciones que puedan derivar en violencia, pero estableció una diferencia entre esa función y la represión contra quienes participan en una protesta.

En ese sentido, sostuvo que la represión no lleva a ningún lado y que las fuerzas públicas deben intervenir para mantener el orden sin recurrir a acciones represivas.

Sheinbaum pide a Pablo Lemus explicar actuación policial en Jalisco

Sheinbaum hizo un llamado al Gobierno de Jalisco para que informe por qué se utilizaron agua y gases lacrimógenos durante la manifestación del domingo 11 de octubre, además de aclarar las acciones realizadas por las autoridades y las detenciones registradas.

Señaló que corresponde al gobierno encabezado por Pablo Lemus explicar las decisiones tomadas para atender la movilización y las razones por las que se recurrió a esos métodos para contener a los manifestantes.

La solicitud de información busca que las autoridades estatales aclaren lo sucedido durante la protesta, en la que los participantes se movilizaron por el tema del agua.

Sheinbaum reconoce problemática del agua en Jalisco, pero rechaza privatización

La presidenta afirmó que una de las prioridades del Gobierno de México es atender la problemática del agua en Jalisco, particularmente las condiciones del recurso que reciben los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Como parte de las acciones para abordar el tema, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostendrá una reunión con el Gobierno de Jalisco este lunes 12 de octubre para revisar el proyecto de financiamiento planteado por el gobernador Pablo Lemus para atender la infraestructura hídrica.

Sheinbaum explicó que Lemus le propuso utilizar un esquema de financiamiento denominado CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), basado en la participación del gobierno y empresas privadas para colaborar en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.

De acuerdo con la mandataria, este modelo se utiliza principalmente en proyectos carreteros; sin embargo, señaló que el manejo del agua tiene características distintas y requiere una revisión particular.

Aunque el gobierno federal analizará el planteamiento financiero, Sheinbaum dejó claro que no está de acuerdo con respaldar una propuesta que implique privatizar el recurso hídrico.

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