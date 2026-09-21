Mexicano recibe 4 años de prisión en EE. UU. por sobornos a funcionarios de Pemex y Petroecuador

EE. UU. condena a mexicano por sobornos a funcionarios petroleros. Foto: Getty

Javier Aguilar, ciudadano mexicano, fue condenado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por participar en una red de sobornos a funcionarios de Pemex y Petroecuador, con el objetivo de obtener contratos para la empresa petrolera Vitol.

Además de la pena de prisión, deberá pagar 7.13 millones de dólares (122 millones 921 mil 200 pesos mexicanos) por concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares (1 millón 724 mil pesos mexicanos).

Las pruebas demostradas en el juicio revelaron que, entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador en Vitol Inc. (Vitol), la filial estadounidense de una de las mayores empresas de comercialización de energía del mundo. Como parte del plan, Aguilar y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios ecuatorianos para obtener un contrato de 300 millones de dólares (5 mil 172 millones de pesos mexicanos) para la compra de fueloil para Vitol.

Mexican National Sentenced in Scheme to Bribe Ecuadorian and Mexican Government Officials



“This sentence makes clear that corrupt actors, like Javier Aguilar, who facilitated and led two major international bribery and money laundering schemes will be brought to justice and… pic.twitter.com/9rlGE1wbR0 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 21, 2026

Sobornos millonarios, facturas, contratos y correos falsos

Para ocultar el plan, Aguilar y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse con sus cómplices.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Aguilar pagó más de un millón de dólares (más de 17 millones 240 mil pesos mexicanos) en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal mexicana PEMEX, con el fin de obtener y mantener contratos para su entonces empleador, Vitol Inc.

Las pruebas presentadas en el juicio también demostraron que Aguilar utilizó el mismo sistema de empresas fantasma y facturas ficticias para blanquear el pago de sobornos a dos funcionarios de PPI.

“Aguilar sobornó, falsificó, manipuló el sistema y participó en diversas prácticas financieras corruptas, todo ello mientras utilizaba instituciones financieras estadounidenses para llevar a cabo sus actividades delictivas”, declaró el subdirector Heith Janke de la División Criminal del FBI.

En total, Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares (10 millones 344 mil pesos mexicanos) en sobornos a funcionarios de PPI para obtener contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a PEMEX.

El jurado declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de violar dicha ley en relación con el esquema de sobornos en Ecuador, así como de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con los esquemas de sobornos en Ecuador y México. Además, se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y de violar la Ley de Viajes en relación con el esquema de sobornos en México.

Entre los cómplices habrían funcionarios de gobierno extranjeros de México, Brasil y Ecuador

Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se han declarado culpables por su participación en los planes fraudulentos. Estas personas han acordado, en conjunto, entregar más de 63 millones de dólares (más de mil 86 millones 120 mil pesos mexicanos) procedentes de dichos planes. En diciembre de 2020, Vitol admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA.

Vitol celebró un acuerdo de procesamiento diferido con la Sección de Delitos de Cuello Blanco y Corporativo de la División Penal y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Aguilar y sus cómplices utilizaron otra entidad estatal de Oriente Medio para eludir las restricciones de Petroecuador sobre contratos con empresas privadas. A cambio de la promesa y el pago de los sobornos, los funcionarios ecuatorianos se aseguraron de que la entidad estatal de Oriente Medio y Vitol obtuvieran el contrato.

Como parte del acuerdo, Vitol aceptó pagar un total de 135 millones de dólares (2 mil 327 millones 400 mil pesos mexicanos) en multas, en el marco de una resolución coordinada con el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y las autoridades brasileñas.

La Unidad Internacional de MNF investiga y procesa esquemas transfronterizos de lavado de dinero que involucran organizaciones criminales transnacionales, cárteles, corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero conexo que afecta al sistema financiero de EE. UU., y procesa casos penales y asuntos de decomiso civil para recuperar las ganancias de esos delitos.

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