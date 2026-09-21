Telmex aumenta la velocidad de internet por el mismo precio: clientes tendrán hasta 1,000 Mbps

| 14:49 | Redacción Uno TV | UnoTV

Telmex aumentará la velocidad de internet sin subir el precio; el ajuste será automático y paulatino.
Telmex aumenta la velocidad de internet por el mismo precio: clientes tendrán hasta 1,000 Mbps
Foto: Foto: Shutterstock

Telmex aumentará la velocidad de internet para sus clientes en México sin subir el precio de sus paquetes. A partir de este lunes, las nuevas velocidades, que van de 200 Mbps hasta 1,000 Mbps, comenzarán a activarse de manera automática y paulatina para hogares y negocios.

En algunos paquetes, el incremento permitirá aumentar sustancialmente la velocidad contratada, informó Telmex a través de un comunicado.

Las nuevas velocidades

Te presentamos la lista que muestra la velocidad actual y el ajuste que tendrá:

  • 120 Mbps-200 Mbps
  • 150 Mbps -300 Mbps
  • 250 Mbps-400 Mbps
  • 350 Mbps-500 Mbps
  • 500 Mbps-600 Mbps
  • 600 Mbps-800 Mbps
  • 800 Mbps-1,000 Mbps

Con este incremento, los clientes tendrán mayor capacidad para conectar simultáneamente más dispositivos y realizar actividades que demandan mayor ancho de banda, como trabajo remoto, educación en línea, entretenimiento, videollamadas y gaming.

En Telmex trabajamos todos los días para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de conectividad. Este incremento de velocidad, manteniendo el mismo precio, responde a la evolución en la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y disfrutan contenidos digitales”, señaló el licenciado Héctor Slim Seade, director General de Telmex.

Telmex cuenta con una red nacional de fibra óptica que permite soportar la creciente demanda de conectividad y servicios digitales de sus clientes en México.

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