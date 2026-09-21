Telmex aumenta la velocidad de internet por el mismo precio: clientes tendrán hasta 1,000 Mbps

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Telmex aumentará la velocidad de internet para sus clientes en México sin subir el precio de sus paquetes. A partir de este lunes, las nuevas velocidades, que van de 200 Mbps hasta 1,000 Mbps, comenzarán a activarse de manera automática y paulatina para hogares y negocios.

En algunos paquetes, el incremento permitirá aumentar sustancialmente la velocidad contratada, informó Telmex a través de un comunicado.

⚡ ¡Más velocidad, por el mismo precio!



¡Lo hicimos de nuevo! En Telmex aumentamos la velocidad de nuestros Paquetes Infinitum sin cambiar el precio.



Más velocidad para 🎬 disfrutar, 💻 trabajar, 🎮 jugar, 📚 estudiar y 📱 conectar todos tus dispositivos.



Conoce más aquí:… pic.twitter.com/7cptFeO36p — Teléfonos de México (@Telmex) September 21, 2026

Las nuevas velocidades

Te presentamos la lista que muestra la velocidad actual y el ajuste que tendrá:

120 Mbps-200 Mbps

150 Mbps -300 Mbps

250 Mbps-400 Mbps

350 Mbps-500 Mbps

500 Mbps-600 Mbps

600 Mbps-800 Mbps

800 Mbps-1,000 Mbps

Con este incremento, los clientes tendrán mayor capacidad para conectar simultáneamente más dispositivos y realizar actividades que demandan mayor ancho de banda, como trabajo remoto, educación en línea, entretenimiento, videollamadas y gaming.

“En Telmex trabajamos todos los días para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de conectividad. Este incremento de velocidad, manteniendo el mismo precio, responde a la evolución en la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y disfrutan contenidos digitales”, señaló el licenciado Héctor Slim Seade, director General de Telmex.

Telmex cuenta con una red nacional de fibra óptica que permite soportar la creciente demanda de conectividad y servicios digitales de sus clientes en México.

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