Alzheimer: estas son las primeras señales y factores de riesgo, según neurólogo

La pérdida de memoria que afecta actividades cotidianas puede ser una de las primeras señales de la enfermedad de Alzheimer, por lo que especialistas llaman a no normalizar estos cambios y buscar una valoración médica.

En entrevista en “A las nueve en Uno”, el Dr. Francisco Manuel Martínez Carrillo, neurólogo y neurogeriatra, coordinador del Grupo de Estudio en Demencias de la Academia Mexicana de Neurología, explicó cuáles son algunas de las señales a las que deben prestar atención pacientes y familiares.

¿Cuáles son las primeras señales del Alzheimer?

El especialista explicó que, en muchos casos, el Alzheimer comienza con problemas de memoria reciente.

Entre las situaciones que pueden llamar la atención están:

No recordar dónde se dejaron objetos.

Olvidar conversaciones o información recibida recientemente.

Presentar estos olvidos cada vez con mayor frecuencia.

Que los problemas de memoria comiencen a afectar las actividades cotidianas.

Necesitar progresivamente mayor supervisión de familiares.

Martínez Carrillo señaló que es importante no normalizar este tipo de alteraciones, ya que en ocasiones las personas llegan a consulta cuando la enfermedad ya está avanzada.

¿A qué edad puede aparecer el Alzheimer?

El neurólogo explicó que la enfermedad de Alzheimer es más frecuente después de los 65 años, aunque también existen casos de inicio temprano.

Cuando la enfermedad aparece antes de esa edad, puede existir una mayor participación de factores genéticos, aunque no todos los casos de inicio temprano necesariamente tienen una causa hereditaria.

El especialista también señaló algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar demencia, entre ellos:

Diabetes.

Hipertensión.

Alteraciones del colesterol y del metabolismo.

Consumo excesivo de alcohol o tabaco.

Traumatismos craneales repetidos.

Pérdida de audición.

Pérdida de visión.

De acuerdo con el especialista, algunos de estos factores pueden acumularse durante años. La enfermedad puede comenzar a desarrollarse en el cerebro una década o más antes de que aparezcan los síntomas, por lo que la prevención y la detección temprana son importantes.

¿Qué tan frecuente es el Alzheimer en México?

El especialista explicó que, según las fuentes disponibles, entre 6.7% y 10% de los adultos mayores de 65 años pueden presentar Alzheimer o algún tipo de demencia.

Martínez Carrillo señaló que México, al igual que otros países de Latinoamérica, enfrenta una importante presencia de factores de riesgo cardiovascular, los cuales también pueden relacionarse con un mayor riesgo de demencia.

¿Existe tratamiento para el Alzheimer?

Actualmente no existe un tratamiento que cure el Alzheimer, pero sí existen medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas y, en determinados pacientes, tratamientos más recientes dirigidos contra la acumulación de proteína amiloide en el cerebro.

El neurólogo explicó que los tratamientos sintomáticos, como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina, se utilizan desde hace años.

También señaló que existen moléculas más recientes que actúan específicamente sobre el amiloide y que pueden ser consideradas para determinados pacientes que se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad y cumplen con los criterios médicos necesarios.

La posibilidad de utilizar estos tratamientos debe determinarse mediante una valoración médica, ya que no todos los pacientes son candidatos.

Alzheimer: ¿es una enfermedad hereditaria?

Una de las dudas que surgió durante la entrevista fue qué ocurre cuando uno de los padres tuvo Alzheimer.

El especialista explicó que la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, no están provocados por un solo gen que determine la aparición de la enfermedad.

De acuerdo con su explicación, alrededor del 95% de los casos corresponden a este tipo, mientras que aproximadamente 5% pueden estar relacionados con formas familiares de inicio muy temprano.

En estos últimos casos, explicó, puede existir un patrón de la enfermedad en varias generaciones de una misma familia, por lo que puede ser necesario investigar un posible factor genético.

Cuidadores también necesitan apoyo

El Alzheimer no solamente representa un reto para quien vive con la enfermedad, conforme avanza, también puede aumentar la carga de cuidados para familiares y personas cercanas.

Martínez Carrillo hizo énfasis en la importancia de cuidar también al cuidador, pues puede descuidar su propia salud mientras atiende al paciente.

Por ello, recomendó crear redes de apoyo entre familiares para evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola persona.

“No haya dos pacientes sino solamente uno”, explicó el especialista al referirse a la necesidad de evitar que el cuidador termine enfermando o descuidando su salud.

La detección de cambios en la memoria y otras funciones cognitivas debe realizarse mediante una valoración profesional.

Un olvido aislado no significa necesariamente que una persona tenga Alzheimer, pero cuando los problemas son frecuentes y comienzan a interferir con la vida cotidiana, es recomendable buscar atención médica.

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