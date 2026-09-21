eRetail Day Latam 2026: el evento que reunirá a líderes de comercio electrónico en México

¿Cuándo y dónde será el eRetail Day Latam 2026? | Foto: Shutterstock

El eRetail Day Latam llegará en su decimotercera edición a la Ciudad de México, con la presencia de líderes de empresas destacadas, quienes brindarán charlas, conferencias y talleres acerca de las tendencias actuales de la industria del Retail eCommerce, es decir, la compra y venta por internet a través de minoristas.

El evento, organizado por el eCommerce Institute y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), permitirá a los asistentes intercambiar conocimientos, compartir experiencias y buenas prácticas a través de conversaciones y actividades de networking presenciales y virtuales.

Actividades e invitados del eRetail Day Latam 2026

El eRetail Day Latam contará con la participación de al menos ocho líderes de compañías exitosas a nivel nacional y regional:

Marcos Pueyrredon | Co-Founder, VTEX, y presidente del eCommerce Institute

| Co-Founder, VTEX, y presidente del Gloria Crawley-Boevey | Vicepresidenta, Personalización LAC de Mastercard

| Vicepresidenta, Personalización LAC de Maite De Abrisqueta | Head of Customer Programs CRM & Email Marketing de Viva Aerobus

| Head of Customer Programs CRM & Email Marketing de Ángel Ramírez | SEO & CRO Manager de Viva Aerobus

| SEO & CRO Manager de Francisco Mato | CEO & Co-Founder de Janis Commerce

| CEO & Co-Founder de Iván Rivera | Director Comercial de Tiendas Neto

| Director Comercial de Emmanuel Hernández | Business Development LATAM de Equifax

| Business Development LATAM de Héctor Cano | Director, Business Development, Channel LAC de Ethoca by Mastercard

Las actividades comenzarán en punto de las 09:00 horas con la apertura por parte de Marcos Pueyrredon, quien no solo dará las palabras de bienvenida, sino que hablará de: “Inteligencia artificial: el tejido conectivo del comercio unificado“.

A lo largo de la tarde, se presentarán los casos de éxito de empresas reales en palabras de sus directivos, quienes detallarán las estrategias que les llevaron al éxito en el comercio electrónico de retail.

Entre los temas de los que se hablarán se encuentran el ecosistema digital mexicano, el mapa del comercio regional y el poder de la inteligencia artificial (IA), entre otros.

Agenda completa

09:00 a 09:45 | Apertura y palabras de bienvenida

09:45 a 10:05 | Construyendo el Ecosistema Digital Mexicano 2026

10:05 a 10:20 | Tendencias globales, decisiones locales: El mapa del comercio regional 2026

10:20 a 10:50 | Flywheel e IA: El círculo virtuoso de crecimiento

10:50 a 11:25 | Comercio Colaborativo 2.0: El ecosistema como ventaja competitiva

11:25 a 11:55 | Search & Discovery Agentic: La evolución con GenAI

11:55 a 12:30 | El nuevo ADN de la empresa inteligente: Cultura, talento e IA

12:30 a 13:00 | Caso de éxito: Estrategias e innovación

13:00 a 14:00 | Break & Networking Time

14:30 a 14:50 | Caso de éxito: Estrategias e innovación

14:50 a 15:10 | De la idea a la acción: Cómo Viva Aerobus transformó su estrategia con personalización Con Gloria Crawley-Boevey, Vicepresidenta de Personalización LAC en Mastercard; Maite De Abrisqueta, Head of Customer Programs CRM & Email Marketing en Viva Aerobus, y Ángel Ramírez. SEO & CRO Manager de Viva Aerobus

15:15 a 15:35 | Abastecimiento interno inteligente, a la escala del Hard Discount Mexicano – Caso de Tiendas Neto Francisco Mato, CEO & Co-Founder de Janis Commerce, e Iván Rivera, Director Comercial de Tiendas Neto

15:40 a 16:00 | Pagos sin fricción y mínimos contracargos – Caso de Mastercard Emmanuel Hernández, Business Development LATAM de Equifax, y Héctor Cano, Director, Business Development, Channel LAC de Ethoca by Mastercard

16:00 a 16:20 | Caso de éxito: Estrategias e innovación

16:20 a 16:40 | Caso de éxito: Estrategias e innovación

16:40 a 17:00 | Caso de éxito: Estrategias e innovación

17:00 a 17:30 | Cierre y entrega de los eCommerce Award

Este año se celebrará el eCommerce Award, premio que distingue a las empresas y emprendimientos que por su labor en el sector del comercio electrónico y los negocios por Internet han contribuido con su innovación y desarrollo a potenciar el mercado en la red y la Economía Digital.

También se realizará la eCommerce Startup Competition, una iniciativa que fomenta los emprendimientos digitales y brindar apoyo a los proyectos de América Latina con mayor potencial de desarrollo en el ecosistema del Digital Commerce y los Negocios por Internet.

¿Cuándo y dónde será el eRetail Day Latam 2026?

La 13a edición del eRetail Day Latam se celebrará el 15 de octubre en el Auditorio BB de la Ciudad de México, en un horario de 09:00 horas a 17:00 horas.

El evento es gratuito, cuenta con cupo limitado y los interesados deben registrarse en el sitio oficial ingresando los siguientes datos:

Nombre

Apellido

Teléfono (WhatsApp)

Los asistentes podrán encontrar el Auditorio BB en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa,Cuauhtémoc CDMX, y se puede llegar en la estación Chilpancingo tanto del Metro como del Metrobús.

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