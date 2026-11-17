Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) acrediten un desvío de recursos o un daño al erario por 138.9 millones de pesos.

La dependencia aseguró que el organismo presentó documentación para aclarar los señalamientos correspondientes a la auditoría 165 de la Cuenta Pública 2025.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda explicó que las observaciones realizadas por la ASF no representan, por sí mismas, irregularidades acreditadas, pues el INDAABIN entregó elementos técnicos, administrativos y presupuestarios para sustentar las operaciones revisadas. Estos documentos deberán ser valorados por la autoridad fiscalizadora conforme a sus atribuciones.

¿Qué respondió el INDAABIN sobre los pagos por honorarios?

Uno de los conceptos observados corresponde a 29.98 millones de pesos por servicios profesionales bajo el esquema de honorarios, relacionados con 78 prestadores de servicios.

Al respecto, el instituto proporcionó evidencia de los mecanismos utilizados para registrar, supervisar y validar las actividades contratadas, así como de los controles establecidos para autorizar los pagos.

También informó que dispone de una plataforma informática en la que se registran individualmente las actividades de cada prestador, se identifican los responsables de revisar y aprobar los reportes y se conserva la trazabilidad de la información.

INDAABIN entrega documentos sobre servicios valuatorios

En cuanto a los servicios valuatorios de ejercicios anteriores, el instituto presentó órdenes de trabajo, memorias de cálculo, constancias de recepción y satisfacción, comprobantes fiscales y documentación presupuestaria.

De acuerdo con Hacienda, estos elementos permiten identificar los servicios realizados y diferenciar las fechas en que se generaron las obligaciones de aquellas en que se efectuaron los pagos.

Sobre los compromisos correspondientes a 2025, el INDAABIN también aportó documentación técnica y administrativa para respaldar la prestación de los servicios y las obligaciones relacionadas.

Respecto a dos operaciones señaladas por una posible duplicidad, el organismo aclaró que se trataba de estimaciones de pasivos que no fueron incluidas en solicitudes formales de autorización de pago durante 2025. Por ello, sostuvo que no correspondieron a pagos efectivamente realizados.

Corrigen inconsistencia en información territorial

Otro de los puntos revisados por la ASF fue la distribución territorial y la asignación de peritos. Sobre este tema, el INDAABIN informó que detectó y corrigió una inconsistencia en la clasificación geográfica de una base de datos que había entregado a la auditoría.

Además, presentó información complementaria para explicar los criterios utilizados en la asignación de especialistas.

Como parte de la atención a las observaciones, el instituto implementó medidas para fortalecer sus controles internos, entre ellas mejoras en los mecanismos de autenticación, validación de actividades, supervisión administrativa y resguardo de evidencias documentales.

Hacienda reiteró que el INDAABIN proporcionó a la ASF los elementos necesarios para atender los señalamientos y que corresponde a la autoridad fiscalizadora valorar la documentación presentada.

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