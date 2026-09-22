Ya somos más de 130.9 millones: ¿en qué lugar está México entre los países más poblados?

Mexicanos también tienen menos hijos. foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, los cuales muestran que México superó los 130.9 millones de habitantes, confirmando que se mantiene entre los países más poblados del planeta.

La cifra también ratifica que el país conserva el lugar 11 a nivel mundial, posición que ya ocupaba tras el Censo de Población y Vivienda 2020, cuando registró 126 millones 14 mil 24 habitantes. Con ello, México continúa por encima de países como Japón, Egipto y Filipinas en número de habitantes.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.… pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

¿Qué países tienen más habitantes que México?

De acuerdo con los datos demográficos internacionales, el ranking mundial más actualizado está encabezado por:

India: 1 mil 476 millones 625 mil 576 habitantes China: 1 mil 412 millones 914 mil 89 habitantes Estados Unidos: 349 millones 35 mil 494 habitantes Indonesia: 287 millones 886 mil 782 habitantes Pakistán: 259 millones 299 mil 791 habitantes Nigeria: 242 millones 431 mil 832 habitantes Brasil: 213 millones 562 mil 666 habitantes Bangladesh: 177 millones 818 mil 44 habitantes Rusia: 143 millones 394 mil 458 habitantes Etiopía: 138 millones 902 mil 185 habitantes México: 132 millones 997 mil 658 habitantes

Detrás de México aparecen:

Japón: 122 millones 427 mil 731 habitantes

Egipto: 120 millones 101 mil 175 habitantes

Filipinas: 117 millones 724 mil 471 habitantes

La distancia respecto a Etiopía, que ocupa el décimo lugar, es cada vez menor, mientras que México conserva una ventaja de más de 10 millones de habitantes sobre Japón.

México crece, pero también envejece

Los datos del Inegi muestran que el crecimiento poblacional viene acompañado de un cambio importante: México está envejeciendo.

Mientras que en 2020 la mitad de la población tenía 29 años o menos, para 2025 la edad mediana aumentó a 32 años, reflejando una transformación gradual en la estructura demográfica del país.

La población también mantiene una mayoría femenina:

51.9 % mujeres

48.1 % hombres

Las familias tienen cada vez menos hijos

Uno de los cambios más notorios es la disminución en la fecundidad.

El promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, una tendencia observada en diversos países donde las familias reducen su número de hijos.

Al mismo tiempo, el porcentaje de hijas e hijos fallecidos respecto al total de nacimientos también disminuyó, pasando de 5.9 a 5.6 por cada 100 nacidos vivos.

¿Y cuál es el país menos poblado del mundo?

Mientras México se acerca a los 131 millones de habitantes, en el otro extremo del planeta se encuentra el país menos poblado del mundo.

La Santa Sede (Ciudad del Vaticano) cuenta con apenas 506 habitantes, una cifra que ilustra el enorme contraste demográfico entre las naciones más pequeñas y las más grandes.

La comparación también muestra la magnitud del crecimiento mexicano: hoy el país forma parte de un grupo reducido de apenas once naciones que superan los 130 millones de habitantes, consolidándose como una de las principales potencias demográficas del mundo.

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