Paola Rojas perdona a Aleks Syntek tras polémica por Zague: “Doy el tema por concluido”

Aleks Syntek pidió una disculpa a Paola Rojas. Foto: Cuartoscuro

Paola Rojas confirmó que Aleks Syntek se comunicó con ella para ofrecerle una disculpa después de los comentarios que hizo sobre la periodista y su expareja, Luis Roberto Alves “Zague”, durante una transmisión en vivo.

La conductora habló del tema este martes 22 de septiembre durante su programa “De pisa y corre”, donde explicó que aceptó las disculpas del cantante y decidió dar por terminado el conflicto.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, declaró Rojas.

La periodista explicó que Syntek reconoció que se había equivocado con sus comentarios y que, después de hablar con él en privado, decidió no continuar con la confrontación pública.

“Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó. Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, señaló.

. @alekssyntek_ofi me buscó y me ofreció una disculpa. Yo lo perdoné de corazón y le di vuelta a la página. pic.twitter.com/HVAbnVcDVH — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 22, 2026

Paola Rojas pide que no ataquen a Aleks Syntek

Antes de confirmar que había aceptado la disculpa, Rojas también aprovechó sus redes sociales en las que agradeció las muestras de apoyo que recibió después de responder públicamente a Syntek.

Sin embargo, pidió a quienes salieron en su defensa que no conviertan ese respaldo en ataques contra el cantante.

“Por favor, no por defenderme ataquen a alguien. Yo pedí respeto, pero también lo que promuevo es justamente respeto”, expresó.

La conductora también señaló que busca que su comunicación contribuya a evitar más confrontaciones.

“Lo último que necesitamos es más odio. Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, afirmó.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague?

El tema comenzó después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek, realizada días después del episodio que protagonizó durante su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante ese live, el cantante comenzó a mencionar a distintas figuras históricas, artistas y personajes públicos como parte de una improvisación. En medio de sus comentarios hizo referencia a Zague y posteriormente mencionó a Paola Rojas.

Syntek dijo: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, una afirmación cuyo sentido no explicó durante la transmisión.

“Ya lo perdimos”.

Ya estarás contento México 😔 pic.twitter.com/L9Htk2qNxX — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 20, 2026

“Conmigo no te metas”: Paola Rojas respondió a Aleks Syntek

El pasado lunes 21 de septiembre, Paola Rojas habló sobre los comentarios del cantante durante “De pisa y corre”.

La periodista dijo que siempre había respetado a Syntek y su trayectoria musical, pero le pidió que no volviera a involucrarla en aquel episodio de su vida privada.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, señaló.

Después fue contundente:

“Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”.

Rojas cerró entonces su mensaje con otra petición: “Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”.

La polémica de Aleks Syntek comenzó durante el Grito de Independencia

El conflicto con Paola Rojas ocurrió mientras Syntek enfrentaba otra polémica por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante aquel concierto, el cantante interrumpió en distintos momentos el espectáculo para hablar con el público, cuestionó las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre el reguetón y mencionó a artistas como Bad Bunny y Dani Flow.

También protagonizó un intercambio con un asistente que le pidió una canción que no pertenecía a su repertorio.

😳🎤 ¡Aleks Syntek de nuevo la hace! Y en esta ocasión terminó enojado y molesto durante su presentación de ayer en la Alcaldía Benito Juárez, donde se presentó con motivo del Grito de Independencia 🇲🇽🎆.



Todo iba muy bien hasta que se armó el dime y direte entre el intérprete… pic.twitter.com/SsBhcHX951 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 16, 2026

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió Syntek en aquel momento.

Posteriormente, el cantante explicó que, según su versión, durante el concierto algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia otros asistentes, entre ellos adultos mayores y niños, situación que habría provocado su enojo.

Después también anunció que se alejaría de México y publicó distintos mensajes para defender su postura.

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