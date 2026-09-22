Polo provoca cierre de puertos en Oaxaca, Colima, Michoacán y Guerrero

Polo provoca cierre de puertos en cuatro estados. Foto: Cuartoscuro/Reuters

El huracán Polo categoría 5 provocó el cierre de puertos para embarcaciones mayores y menores en distintos puntos del Pacífico mexicano. La medida contempla zonas de Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca ante las condiciones generadas por el ciclón.

De acuerdo con la actualización difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina (Semar) llamó a extremar precauciones en la navegación y en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras y de playa.

⚠️ La Secretaría de Marina informa actualización del cierre de #puertos 🚧 en el Pacífico Mexicano debido al #Huracán #Polo de categoría 5:



🚢 Embarcaciones mayores:

– Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.



⛵Embarcaciones menores:

– Colima: Manzanillo.

– Guerrero: Acapulco, Puerto… pic.twitter.com/NJdjulsudv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

¿Qué puertos cerraron por el huracán Polo?

La Secretaría de Marina informó la actualización de los cierres de puertos en el Pacífico mexicano debido a las condiciones asociadas con Polo, que se mantiene como huracán categoría 5.

El cierre contempla los siguientes puntos:

Embarcaciones mayores:

Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.

Embarcaciones menores:

Colima: Manzanillo.

Manzanillo. Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.

Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo. Michoacán: Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas. Oaxaca: Puerto Escondido.

La Semar recomendó mantenerse informado y aplicar las medidas de precaución correspondientes ante las condiciones meteorológicas. Las restricciones abarcan actividades de navegación, portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa, debido a los posibles efectos del huracán en las zonas costeras.

Foto: Estado operacional de los Puertos Mexicanos

Suspenden clases en Guerrero por huracán

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases este miércoles 23 de septiembre de 2026 ante los efectos asociados al huracán Polo, categoría 5. La medida aplica para escuelas públicas y privadas, de ambos turnos, ubicadas en las siguientes regiones:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Montaña Alta

Montaña Baja

La suspensión contempla las actividades académicas y administrativas en los planteles de estas regiones. La decisión se tomó como medida preventiva, tras la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Polo.

⚠️ Comunicado⚠️



Suspensión de clases el miércoles 23 de septiembre en las regiones Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña (Alta y Baja) de Guerrero.



Ver más 👇🏻 https://t.co/j9VaqoCCGu pic.twitter.com/BxJRivbN4R — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) September 22, 2026

Piden tomar precauciones ante el huracán Polo

La Secretaría de Educación de Guerrero pidió a estudiantes, docentes y familias extremar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los posibles efectos del huracán Polo. La dependencia recomendó consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la trayectoria del sistema y sus posibles efectos en Guerrero.

Además, instruyó a directores y responsables de planteles a brindar facilidades en caso de que las escuelas sean requeridas como refugios temporales. La autoridad educativa pidió a la comunidad escolar mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar situaciones de riesgo mientras continúen los efectos asociados al huracán.

Semar activa Plan Marina en Fase de Prevención

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en Fase de Prevención en estados del Pacífico ante la presencia del huracán Polo, categoría 5. El fenómeno se localiza al suroeste de Acapulco, Guerrero, y genera condiciones de lluvia, tormentas eléctricas, fuertes vientos y oleaje elevado en zonas bajo su influencia.

Como parte de las acciones preventivas, la Armada de México desplegó más de 13 mil elementos navales, además de personal especializado y recursos para atender posibles emergencias.

El operativo contempla la participación de brigadas de respuesta y el despliegue de:

Vehículos

Embarcaciones

Buques

Plantas potabilizadoras

Cocinas móviles

Maquinaria pesada

Los recursos fueron distribuidos en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

¿Qué recomienda la Semar ante Polo?

Ante las condiciones generadas por el huracán, la Secretaría de Marina pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por Conagua y Protección Civil. También recomendó respetar las restricciones establecidas en los puertos y evitar realizar actividades marítimas o recreativas cuando representen un riesgo debido al oleaje, viento o lluvias.

Las personas que se encuentren en zonas costeras deberán atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse alejadas de sitios donde las condiciones del mar puedan representar peligro. Para emergencias en el mar, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número 800 MARINA1 (800 627 4621).

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