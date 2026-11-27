Puertos de cuatro estados tienen restricciones a la navegación. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó del cierre de puertos a la navegación de embarcaciones mayores y menores en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Oaxaca, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan el Pacífico mexicano, particularmente el Golfo de Tehuantepec, donde se pronostican rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje elevado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo y atender las recomendaciones de las autoridades, ante el riesgo que representan los vientos fuertes y las condiciones del mar para las actividades marítimas y costeras.

De acuerdo con el reporte, los cierres aplican de la siguiente manera:

¿Qué puertos están cerrados a embarcaciones mayores?

Las restricciones para embarcaciones mayores se encuentran en los siguientes puntos:

Baja California: Rosarito y San Felipe

Rosarito y San Felipe Oaxaca: Salina Cruz

¿Dónde cerraron puertos a embarcaciones menores?

Para las embarcaciones menores, las restricciones se aplican en:

Baja California: Rosarito, San Felipe y El Sauzal

Rosarito, San Felipe y El Sauzal Baja California Sur: Santa Rosalía

Santa Rosalía Sonora: Puerto Libertad y Yavaros. También permanecen cerrados Álvaro Obregón, Desemboque Caborca, Puerto Lobos y Desemboque de los Seris, bajo la jurisdicción de Puerto Libertad

Puerto Libertad y Yavaros. También permanecen cerrados Álvaro Obregón, Desemboque Caborca, Puerto Lobos y Desemboque de los Seris, bajo la jurisdicción de Puerto Libertad Oaxaca: Salina Cruz y Bahías de Huatulco

Las autoridades recomendaron extremar precauciones en la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa. También solicitaron atender los avisos oficiales antes de realizar cualquier actividad en el mar.

Primera tormenta invernal provocará lluvias intensas y fuertes vientos

El cierre de puertos ocurre mientras la primera tormenta invernal de la temporada se desplaza sobre el occidente de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema interactúa con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, además de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8.

Esta combinación ocasionará lluvias de distintas intensidades, descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento en varias regiones del país.

Para este viernes 27 de noviembre, el pronóstico contempla:

Lluvias torrenciales: Jalisco, Colima y Michoacán

Jalisco, Colima y Michoacán Lluvias intensas: Guanajuato, Estado de México y Guerrero

Guanajuato, Estado de México y Guerrero Lluvias muy fuertes: Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos

Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos Lluvias fuertes: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca

Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca Chubascos: Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas

Además, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a regiones por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

¿De cuánto serán las rachas de viento en el Golfo de Tehuantepec?

Uno de los efectos más relevantes para la navegación será el evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde el SMN pronostica vientos de componente norte de 60 a 70 kilómetros por hora, con rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora.

En la costa sur de Veracruz se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Asimismo, se pronostica oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y las costas occidentales de la península de Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda evitar actividades en playas y zonas costeras cuando existan condiciones de riesgo, así como mantenerse atentos a los avisos de Capitanías de Puerto y autoridades locales.

También pidió precaución al transitar por carreteras de zonas montañosas, debido a la posibilidad de nieve, hielo, deslaves e inundaciones por las precipitaciones previstas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.