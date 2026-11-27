Nuevo frente frío llegará este fin de semana a México. Foto: Cuartoscuro.

Un nuevo frente frío se aproximará al noreste de México durante la tarde de este domingo 29 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema generará fuertes rachas de viento en esa región, mientras que otros fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias en distintas entidades del país.

Además, la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse durante el domingo, aunque persistirán las precipitaciones en estados del oriente, sur y sureste. El pronóstico también contempla bajas temperaturas y posibles heladas durante las madrugadas del lunes y martes.

¿Cuándo llegará el nuevo frente frío a México?

De acuerdo con el SMN, por la tarde del domingo 29 de noviembre se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México, donde generará fuertes rachas de viento.

Este sistema se presentará mientras la primera tormenta invernal pierde intensidad. Durante el transcurso del domingo, dicho fenómeno se debilitará a una vaguada en altura que se desplazará lentamente sobre el oriente y sur del territorio nacional.

Esta vaguada ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones puntuales fuertes en Puebla. Se prevé que el lunes 30 de noviembre se ubique sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al país.

Simultáneamente, una vaguada en altura sobre el norte y occidente de México, canales de baja presión y el ingreso de humedad ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Por ello, durante el fin de semana coincidirán distintos sistemas meteorológicos que favorecerán precipitaciones, vientos y temperaturas bajas en diferentes entidades.

¿Qué efectos provocará el nuevo frente frío y qué estados serán afectados?

El pronóstico del SMN contempla lluvias de distinta intensidad, rachas de viento y temperaturas mínimas de hasta -5 grados en zonas serranas. Estos serán los principales efectos previstos para el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre.

Pronóstico del domingo 29 de noviembre

Para este día se esperan lluvias fuertes en el sur del país, así como vientos con rachas de hasta 70 km/h en entidades del norte y noreste.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Guerrero (este)

Oaxaca (oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Puebla (suroeste)

Yucatán (norte y este)

Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, con heladas durante la madrugada del lunes, en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, con posibles heladas durante la madrugada del lunes, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Pronóstico del lunes 30 de noviembre

Para el lunes, el pronóstico contempla lluvias en el sureste, así como vientos de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Campeche (costa)

Tabasco (este)

Chiapas (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Puebla

Yucatán

Quintana Roo

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h:

Tamaulipas

Veracruz

Istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, con heladas durante la madrugada del martes, en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, con posibles heladas durante la madrugada del martes, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

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