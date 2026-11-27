Nuevo frente frío llega a México este fin de semana: estos estados se verán afectados
La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse durante el domingo.
Un nuevo frente frío se aproximará al noreste de México durante la tarde de este domingo 29 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema generará fuertes rachas de viento en esa región, mientras que otros fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias en distintas entidades del país.
Además, la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse durante el domingo, aunque persistirán las precipitaciones en estados del oriente, sur y sureste. El pronóstico también contempla bajas temperaturas y posibles heladas durante las madrugadas del lunes y martes.
¿Cuándo llegará el nuevo frente frío a México?
De acuerdo con el SMN, por la tarde del domingo 29 de noviembre se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México, donde generará fuertes rachas de viento.
Este sistema se presentará mientras la primera tormenta invernal pierde intensidad. Durante el transcurso del domingo, dicho fenómeno se debilitará a una vaguada en altura que se desplazará lentamente sobre el oriente y sur del territorio nacional.
Esta vaguada ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones puntuales fuertes en Puebla. Se prevé que el lunes 30 de noviembre se ubique sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al país.
Simultáneamente, una vaguada en altura sobre el norte y occidente de México, canales de baja presión y el ingreso de humedad ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
Por ello, durante el fin de semana coincidirán distintos sistemas meteorológicos que favorecerán precipitaciones, vientos y temperaturas bajas en diferentes entidades.
¿Qué efectos provocará el nuevo frente frío y qué estados serán afectados?
El pronóstico del SMN contempla lluvias de distinta intensidad, rachas de viento y temperaturas mínimas de hasta -5 grados en zonas serranas. Estos serán los principales efectos previstos para el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre.
Pronóstico del domingo 29 de noviembre
Para este día se esperan lluvias fuertes en el sur del país, así como vientos con rachas de hasta 70 km/h en entidades del norte y noreste.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Puebla (suroeste)
- Yucatán (norte y este)
- Quintana Roo (norte)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, con heladas durante la madrugada del lunes, en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, con posibles heladas durante la madrugada del lunes, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Pronóstico del lunes 30 de noviembre
Para el lunes, el pronóstico contempla lluvias en el sureste, así como vientos de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Campeche (costa)
- Tabasco (este)
- Chiapas (norte)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Puebla
- Yucatán
- Quintana Roo
Viento de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Istmo y golfo de Tehuantepec.
Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, con heladas durante la madrugada del martes, en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, con posibles heladas durante la madrugada del martes, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
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