Nombran a Eli César Cervantes coordinador de Morena en San Luis Potosí; lanza advertencia al PVEM

El exsenador Eli César Eduardo Cervantes Rojas fue nombrado Coordinador Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en San Luis Potosí, de cara a las elecciones de 2027.

“Hay quienes han estado en la presencia de una aspiración, legítima en algunos casos, y es respetable, respeto a todas y todos, pero hay quienes llevan cinco años”.

Eli Cervantes advierte: “San Luis no es una herencia”

Tras su designación, el morenista lanzó un mensaje dirigido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza que actualmente gobierna San Luis Potosí.

Cervantes Rojas señaló que dentro de Morena se determinó que no haya sucesiones familiares y afirmó:

“San Luis es muy grande y le tenemos que tener respeto a nuestra gente, San Luis no es una herencia”.

El nuevo coordinador también habló sobre quienes llevan varios años con aspiraciones políticas en la entidad y aseguró que se deben respetar las distintas posturas dentro del movimiento.

Morena irá solo en San Luis Potosí en 2027

El nombramiento fue anunciado este lunes por Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

“La militancia de San Luis Potosí, platicó, diálogo, se puso de acuerdo y llegaron a la conclusión de que sea nuestro compañero Eli Cervantes quien encabecé las tareas de coordinación”. Ariadna Montiel, presidenta Morena

Montiel explicó que la militancia de San Luis Potosí dialogó y llegó al acuerdo de que Eli Cervantes encabezara las tareas de coordinación.

Por su parte, Citlali Hernández destacó que San Luis Potosí es el único estado donde Morena no irá en coalición rumbo a las elecciones de 2027.

“En San Luis Potosí la fuerza de nuestro movimiento tiene que organizarse, articularse con unidad, ustedes saben, es el único estado en el que no vamos en coalición”. Citlali Hernández, Comisión Nacional de Elecciones

Este lunes, Morena concluirá los últimos nombramientos de sus coordinadores estatales, con miras a organizar la estructura del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

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