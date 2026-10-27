SEP confirma: el 3 de noviembre entran en vigor reglas para celulares en escuelas; así funcionarán

Los estudiantes tampoco podrán usa el celular en el recreo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, a partir del 3 de noviembre de 2026, entrarán en vigor nuevas reglas para restringir el uso de celulares en escuelas públicas y privadas de México. La medida aplicará principalmente a estudiantes de primaria y secundaria durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que los lineamientos buscan mejorar la concentración de los alumnos, reducir las distracciones y fomentar la convivencia entre compañeros. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país.

¿Cómo será la restricción de celulares en las escuelas?

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Delgado Carillo explicó que las reglas dependerán del nivel educativo.

En primaria y secundaria, los estudiantes tendrán restringido el uso de teléfonos celulares tanto dentro de los salones como durante los periodos de recreo.

Esto significa que la medida abarcará toda la jornada escolar, no únicamente las horas de clase.

El titular de la SEP explicó que se busca recuperar las conversaciones, los juegos y las amistades entre estudiantes, además de fortalecer la atención en las actividades escolares.

El distractor más importante en el aula cabe en la palma de la mano. 📲👀



Las reglas están a punto de cambiar para darle espacio a lo que realmente importa: risas en los pasillos, carreras en el patio y miradas atentas en el salón de clases. A partir del 3 de noviembre, las… pic.twitter.com/tQPMu8dD0v — Mario Delgado (@mario_delgado) October 26, 2026

¿Qué pasará con los celulares en preparatorias y universidades?

Las reglas serán diferentes para estudiantes de otros niveles educativos:

Primaria y secundaria : uso de celulares restringido durante clases y recreos

: uso de celulares restringido durante clases y recreos Preparatoria y bachillerato : cada plantel establecerá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa

: cada plantel establecerá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa Universidades: se promoverá el uso crítico y responsable de la tecnología, en coordinación con la ANUIES.

En educación superior también se busca que los jóvenes comprendan mejor el funcionamiento de los algoritmos y las implicaciones de la inteligencia artificial.

SEP busca recuperar la convivencia en las escuelas

Mario Delgado señaló que la iniciativa no pretende alejar a los estudiantes de la tecnología, sino promover un uso responsable de los dispositivos móviles.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, expresó.

El secretario también lanzó el mensaje: “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, como parte de la iniciativa.

Finalmente, la SEP invitó a docentes, madres, padres de familia, tutores y estudiantes a participar en la aplicación de las nuevas reglas que comenzarán el 3 de noviembre.

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