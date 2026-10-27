FGR lleva a proceso a 17 personas por caso del buque Challenge Procyon

FGR procesa a 17 personas relacionadas al buque Challenge Procyon. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 17 personas han sido detenidas y llevadas a proceso penal por su presunta participación en la organización que permitió el ingreso delbuque Challenge Procyon a México, embarcación relacionada con una investigación por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La dependencia dio a conocer esta información al responder a la difusión de un cuestionario atribuido a Manuel Roberto “N”, imputado por su probable participación en estos delitos. La Fiscalía señaló que entre las personas procesadas se encuentran presuntos responsables de organizar la logística para el ingreso del barco, así como quienes habrían participado en la designación de servidores públicos que facilitaron la operación y empresarios que posiblemente se beneficiaron del ocultamiento del combustible importado.

La FGR sostuvo que las declaraciones del imputado y las pruebas que pretenda presentar para respaldar sus dichos deben exponerse ante las autoridades judiciales, conforme al debido proceso.

Foto: FGR

FGR continúa investigando a posibles involucrados

Sobre los señalamientos contra otras personas mencionadas en el cuestionario, la Fiscalía afirmó que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra algunas de ellas.

La dependencia explicó que las referencias indirectas, conocidas jurídicamente como testimonios de oídas, no constituyen por sí solas un sustento suficiente para iniciar una indagatoria.

Por ello, indicó que, si Manuel Roberto “N” cuenta con pruebas para respaldar sus declaraciones, deberá presentarlas formalmente ante la autoridad competente.

Sin embargo, la FGR precisó que mantiene abierta una investigación en la que se menciona a Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”, con el objetivo de esclarecer su posible participación en los hechos.

La Fiscalía no detalló en su comunicado que estas dos personas hayan sido vinculadas a proceso por el caso.

El Challenge Procyon transportaba más de 20.9 millones de litros de diésel

El caso del Challenge Procyon está relacionado con una investigación por presunto huachicol fiscal, práctica vinculada con la importación y comercialización irregular de combustibles y la posible evasión de impuestos.

Documentos oficiales consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que la embarcación transportaba 20 millones 944 mil litros de diésel, aunque las autoridades informaron públicamente sobre el aseguramiento de 10 millones de litros.

¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?

El 31 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En ese momento, las autoridades reportaron que la embarcación transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel según la declaración inicial de la FGR.

Durante el operativo también se reportó el aseguramiento de:

192 contenedores

29 tractocamiones

Armamento

Vehículos, incluidas tres camionetas tipo pick-up

Equipos de cómputo y otros materiales

A partir de estos hechos, las investigaciones federales se enfocaron en posibles irregularidades en la importación de combustibles y productos declarados como aditivos o lubricantes, operaciones que podrían haberse utilizado para evadir obligaciones fiscales.

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades investigaron la posible participación de servidores públicos, empresarios y otros integrantes de una red que habría facilitado el ingreso y la distribución del hidrocarburo.

La FGR continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las imputaciones contra las personas señaladas deberán resolverse conforme a las pruebas presentadas ante las autoridades judiciales.

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