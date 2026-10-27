Settlement de AT&T: cuánto podrías recibir si fuiste afectado y cuándo

Los pagos podrían llegar en los próximos meses. Foto: Envato

Los clientes actuales y antiguos de AT&T que presentaron una reclamación por las filtraciones de datos de 2024 podrían recibir compensaciones en los próximos meses.

El acuerdo judicial o settlement asciende a 177 millones de dólares y establece pagos de hasta 5 mil dólares por uno de los incidentes y de hasta 2 mil 500 dólares por el otro, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas otorgó la aprobación definitiva al acuerdo el 2 de octubre de 2026, según el sitio oficial del caso. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para el inicio de los pagos.

¿Cuánto dinero puedes recibir de AT&T?

La cantidad dependerá de cuál de los incidentes expuso los datos de cada persona, de las pérdidas que pueda demostrar y del tipo de compensación para el que reúna los requisitos.

El acuerdo contempla dos categorías principales de reclamación, además de opciones de pago por niveles para determinados participantes.

Hasta 5 mil dólares por la filtración de marzo de 2024 : las personas que acreditaron pérdidas económicas vinculadas con ese incidente podrán solicitar un reembolso de hasta esa cantidad.

: las personas que acreditaron pérdidas económicas vinculadas con ese incidente podrán solicitar un reembolso de hasta esa cantidad. Hasta 2 mil 500 dólares por el incidente de julio de 2024 : quienes demostraron pérdidas atribuibles a esa filtración recibirán esta compensación por este monto.

: quienes demostraron pérdidas atribuibles a esa filtración recibirán esta compensación por este monto. Posibles compensaciones por ambos incidentes: las personas que cumplan con los requisitos de las dos categorías podrán presentar reclamaciones por separado. Sin embargo, deben justificar las pérdidas correspondientes a cada incidente sin utilizar la misma documentación para cobrar dos veces por un mismo perjuicio.

También existía la opción de reclamar un pago por niveles, cuyo monto depende de los fondos disponibles y de las reclamaciones válidas.

¿Quiénes califican para recibir la compensación de de AT&T?

El acuerdo contempla a personas en Estados Unidos cuyos datos estuvieron involucrados en una o ambas filtraciones anunciadas por AT&T en 2024.

La primera filtración se anunció el 30 de marzo de 2024. Los datos expuestos incluían combinaciones de nombres, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, fechas de nacimiento, contraseñas de cuentas, números de facturación y números del Seguro Social.

El segundo incidente se anunció el 12 de julio de 2024. En ese caso, se descargaron ilegalmente datos de un espacio de trabajo de AT&T alojado en una plataforma externa de servicios en la nube. La información incluía números telefónicos y registros de interacciones, como llamadas y mensajes, entre otros datos.

Para recibir una compensación, los participantes debían presentar un formulario de reclamación antes del 18 de diciembre de 2025. Ese plazo ya venció, por lo que la aprobación definitiva del acuerdo no permite presentar nuevas reclamaciones fuera de tiempo.

No obstante, quienes recibieron un aviso del administrador porque su reclamación necesitaba información adicional debían seguir las instrucciones y los plazos específicos de esa notificación. El sitio oficial fijó el 8 de septiembre de 2026 como fecha límite para responder a determinados avisos de reclamación incompleta.

¿Cómo consultar el estado de tu compensación de de AT&T?

Las personas que presentaron su solicitud pueden consultar las actualizaciones en el sitio oficial del acuerdo de AT&T. También pueden comunicarse con Kroll Settlement Administration, responsable de gestionar el proceso, a través del número 833-890-4930.

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