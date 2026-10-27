Retiran más de 40 mil latas de ensalada de fruta de Walmart: qué pasó

La FDA clasificó la medida como “Retirada de Clase II”. Foto: Shutterstock

Más de 1,800 cajas de ensalada de fruta, que equivale a unas 44 mil latas, fueron retiradas del mercado en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La razón: contaminación con altos niveles de plomo.

De acuerdo con un comunicado de la agencia federal, el producto afectado es el cóctel de frutas de la marca Great Value, que se comercializa en Walmart. El fabricante Pacific Coast Producers inició el retiro a principios de octubre, pero la FDA lo clasificó recientemente como “retirada de Clase II”.

En desarrollo

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.