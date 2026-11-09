INE y trabajadores de módulos acuerdan aumento salarial mínimo del 6%

Módulo del INE. Foto: Cuartoscuro

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que se reabrió el canal de comunicación institucional con una comisión, con el compromiso de alcanzar acuerdos y garantizar que los módulos de atención ciudadana operen al 100% en todo el país.

La funcionaria explicó que el diálogo continuará mediante los equipos técnicos de las direcciones involucradas, que elaborarán un documento por escrito para establecer los acuerdos alcanzados.

“En el momento tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del 6% y hasta donde podamos crecerlo con base en las suficiencia que nosotros tengamos… en esos ha sido planteado y en esos términos están de acuerdo”, Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

Mañana abren los módulos en todo el país

En conferencia de prensa, la consejera electoral Carla Humphrey destacó que mañana estarán operando todos los módulos del INE.

“Mañana estarán todos los módulos en funcionamiento en todo el país. Ese es fue el compromiso que hicimos… la ciudadanía podrá estar tranquila que mañana podrá acudir a renovar o hacer cualquiera de sus trámites para su credencial de elector”. Carla Humphrey, consejera electoral del INE

Sobre las afectaciones por el cierre de actividades, Humphrey destacó que se estarán reprogramando las citas.

INE busca resolver diferencias mediante el diálogo

Cruz señaló que el canal de comunicación institucional nunca debió cerrarse y destacó la importancia de mantener un intercambio respetuoso y abierto entre las partes.

“Volvió a abrir este canal de comunicación institucional que nunca se tenía que haber cerrado, donde el diálogo se haga de manera respetuosa, con apertura, donde podamos intercambiar con argumentos las distintas posturas”. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE.

La presidenta provisional indicó que las autoridades del instituto y los integrantes de la comisión trabajan de manera colegiada para generar mejores condiciones para el INE.

Añadió que, aunque las conversaciones continuarán, ahora se concentrarán en los equipos técnicos de las áreas correspondientes, con el propósito de dejar por escrito los compromisos y avanzar en su cumplimiento.

Módulos del INE deberán operar sin incidencias

Uno de los compromisos asumidos con la comisión es garantizar que, a partir del día siguiente, los módulos de atención ciudadana funcionen al 100% en todo México.

El objetivo, explicó Blanca Cruz, es que la población tenga la certeza de que podrá acudir a realizar sus trámites sin enfrentar nuevas incidencias.

La funcionaria aseguró que el compromiso será comunicado puntualmente y reiteró la importancia de mantener abierto el diálogo institucional para alcanzar acuerdos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.