Buen Fin 2026: ¿adultos mayores tendrán descuentos extra con Inapam?

El periodo del Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

A mediados del mes de noviembre llegará el periodo de descuentos más esperado del año: El Buen Fin 2026. Del día 13 al 17 miles de establecimientos ofrecerán promociones y rebajas atractivas. Ante esta campaña comercial, surge una pregunta entre los adultos mayores: ¿podrán obtener rebajas adicionales al presentar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)?

Hasta el 30 de octubre, el Inapam no ha anunciado descuentos extraordinarios exclusivos para El Buen Fin 2026. Sin embargo, las personas de 60 años y más pueden consultar los beneficios que ofrece el Instituto mediante convenios con establecimientos y prestadores de servicios en todo el país.

¿Qué descuentos ofrece el Inapam durante El Buen Fin 2026?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026 del Inapam, actualizado el 20 de octubre, las personas adultas mayores pueden encontrar descuentos en siete categorías:

Alimentación: comercios y establecimientos de alimentos

comercios y establecimientos de alimentos Salud: farmacias y servicios médicos

farmacias y servicios médicos Vestido y hogar: ropa, calzado y artículos domésticos

ropa, calzado y artículos domésticos Transporte: servicios de transporte participantes

servicios de transporte participantes Educación, recreación y cultura: actividades culturales y recreativas

actividades culturales y recreativas Predial y agua: beneficios establecidos por autoridades locales

beneficios establecidos por autoridades locales Asesoría y servicios legales: servicios jurídicos participantes

Los porcentajes de descuento varían según el establecimiento y la ubicación, por lo que es necesario consultar las condiciones específicas en el directorio oficial.

¿Se pueden acumular los descuentos del Inapam con las ofertas del Buen Fin?

Es necesario precisar que no existe una disposición general que garantice descuentos adicionales por presentar la credencial Inapam durante El Buen Fin 2026.

La posibilidad de combinar ambos beneficios dependerá de las condiciones de cada establecimiento.

De acuerdo con el portal oficial de El Buen Fin, los comercios participantes son responsables de dar a conocer sus promociones mediante sus páginas de internet, establecimientos y otros medios publicitarios.

Por ello, antes de comprar, los adultos mayores pueden preguntar si las ofertas de temporada son acumulables con los beneficios de su credencial.

¿Cómo consultar los descuentos del Inapam?

El Instituto mantiene disponible su directorio de beneficios, donde los interesados pueden revisar los establecimientos participantes y las condiciones de sus descuentos.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el portal El Buen Fin, que permite comparar precios de más de 490 productos monitoreados en 30 ciudades del país.

Esta herramienta puede ayudar a los consumidores a identificar las variaciones de precios antes de realizar sus compras.

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