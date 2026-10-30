Cinco funcionarios del INE enfrentan procedimientos por conflicto de intereses en contratos

Comparecencia del titular del OIC del INE. Foto: Agustín Velasco.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que cinco funcionarios enfrentan procedimientos de responsabilidad por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del organismo. Además, se han abierto 18 expedientes, de los cuales 13 permanecen en etapa de investigación.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE, explicó que los cinco servidores públicos fueron señalados por faltas graves relacionadas con posibles conflictos de intereses en la asignación de contratos.

El funcionario precisó que ya se realizó formalmente la imputación a los servidores públicos involucrados, aunque evitó revelar sus identidades, los números de expediente y las pruebas que forman parte de los procedimientos.

“No puedo revelar identidad de personas, número de expediente, tampoco las pruebas, datos personales, resultados que no son definitivos” Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE.

También aseguró que las irregularidades que fueron difundidas en medios de comunicación ya habían sido identificadas por el área de auditoría del órgano interno de control.

“Estos hechos noticiosos ya los teníamos informados en el área de auditoría” Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE.

Cinco funcionarios del INE enfrentan procedimientos de responsabilidad

El titular del OIC detalló que, hasta el momento, el organismo tiene alrededor de 18 expedientes relacionados con las irregularidades detectadas en el instituto.

De acuerdo con su explicación, la situación de los expedientes se distribuye de la siguiente manera:

13 expedientes se encuentran en etapa de investigación

Cinco expedientes corresponden a procedimientos de responsabilidad

Carvente Contreras confirmó que cinco personas están determinadas por faltas graves y que ya se formalizó la imputación correspondiente a los servidores públicos involucrados.

Aunque no proporcionó nombres ni detalles que permitan identificar a los funcionarios, explicó que las conductas señaladas están relacionadas con posibles conflictos de intereses en la adjudicación de contratos.

El titular del órgano interno de control justificó que las irregularidades detectadas no corresponden exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei, pues, según explicó, se trata de problemas estructurales e históricos dentro del sistema de contratación de material electoral.

OIC del INE denuncia red de cinco empresas que concentra contratos

Durante su comparecencia, Víctor Hugo Carvente Contreras también denunció la existencia de una red integrada por cinco empresas que, desde 2014, han concentrado el mercado de material electoral para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Según expuso, durante su gestión al frente del órgano interno de control identificó que estas compañías mantienen vínculos entre sí y habrían simulado competencias comerciales para obtener contratos.

El monto de las adjudicaciones que señaló asciende a 2 mil 461 millones de pesos.

Entre las empresas mencionadas destaca Cajas Graf, relacionada con el empresario Alfredo Hernández, quien, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario, fue uno de los empresarios más favorecidos durante la administración de Guadalupe Taddei.

Carvente Contreras indicó que esta compañía concentró mil 72 millones de pesos en contratos, lo que representa alrededor de la mitad del monto total identificado en las cinco empresas.

El funcionario advirtió que la situación no corresponde únicamente al INE, sino que también involucra a los organismos electorales de las entidades federativas.

“Es un asunto que no es estrictamente del INE, sino de todos los OPLES” Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE.

Asimismo, señaló que la presunta colusión entre las compañías habría provocado un incremento en los precios de los materiales electorales.

“Existe una colusión que eleva los precios” Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE

OIC señala que sólo ha fiscalizado una de las empresas

En otro momento de la comparecencia, el titular del OIC explicó que los contratos que han sido objeto de atención mediática representan aproximadamente 4% de los contratos del instituto.

En contraste, señaló que el 96% restante todavía no ha sido fiscalizado, por lo que el universo de contrataciones pendientes de revisión es mayor al de los casos que han trascendido públicamente.

También informó que, hasta ese momento, el órgano interno de control había fiscalizado a una de las empresas involucradas, identificada como Comercializadora JVLY.

La revisión forma parte de las acciones de auditoría relacionadas con los procedimientos de contratación y las posibles irregularidades en la adquisición de material electoral.

Diputados piden reservar información de las investigaciones del INE

Antes de comenzar la comparecencia, Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que la presentación del titular del OIC del INE representa un ejercicio de transparencia.

Sin embargo, previo a la intervención del funcionario, se distribuyó una circular entre los legisladores presentes para establecer restricciones sobre las preguntas que podían formular durante el encuentro.

El documento solicitó evitar cuestionamientos que implicaran revelar pruebas específicas, datos personales, identidades de personas involucradas o resultados que todavía no fueran definitivos.

Estas disposiciones coinciden con lo señalado por Carvente Contreras al inicio de su comparecencia, cuando advirtió que no podía proporcionar información reservada sobre los expedientes ni sobre las personas sujetas a procedimientos de responsabilidad.

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