¿Qué hay detrás de los cambios a Modalidad 40 del IMSS y cómo te pega?

Los cambios en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían afectar los planes de retiro de trabajadores que todavía no ingresan a este esquema y buscaban incrementar su salario de cotización para obtener una pensión mayor, dijo Pedro Vásquez Colmenares, experto en pensiones, en entrevista para el noticiario A las Nueve en Uno.

Estas nuevas disposiciones limitan las posibilidades de realizar aportaciones con un salario superior al registrado durante el último empleo formal, una alternativa utilizada por personas que buscan mejorar su pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión de regular la Modalidad 40 se tomó después de detectar presuntos esquemas fraudulentos relacionados con pensiones altas, mediante los cuales algunos trabajadores habrían obtenido montos que no les correspondían.

“¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta señaló que las irregularidades detectadas llevaron al Gobierno federal a realizar un análisis para modificar las condiciones de acceso a este esquema de cotización. Explicó que el objetivo de las medidas es garantizar recursos suficientes para el pago de pensiones y evitar que la Modalidad 40 sea utilizada para obtener beneficios mediante mecanismos irregulares.

Vásquez Colmenares explicó que las modificaciones no afectan a quienes ya reciben una pensión ni, conforme a su interpretación, a los trabajadores que contrataron previamente la Modalidad 40 bajo determinadas condiciones.

“A los pensionados definitivamente no les afecta, ya hay una concesión de pensión, hay un derecho adquirido y por lo tanto no habrá ninguna afectación” Pedro Vásquez Colmenares,.

Sin embargo, advirtió que las restricciones podrían modificar los planes de quienes todavía no se incorporan a este mecanismo y tenían previsto aumentar sus aportaciones durante los últimos años de su vida laboral.

¿Quiénes son afectados por los cambios en la Modalidad 40 del IMSS?

Pedro Vásquez Colmenares explicó que los principales afectados serían los trabajadores que todavía no se pensionan y que planeaban incorporarse a la Modalidad 40 con un salario de cotización superior al de su último empleo formal.

El especialista identificó particularmente a personas de 58 y 59 años que estaban preparando su retiro mediante ahorros destinados a financiar sus aportaciones al Seguro Social.

“Les afecta a los contribuyentes o cotizantes al Seguro Social que aún no se han pensionado” Pedro Vásquez Colmenares,.

De acuerdo con su explicación, estos trabajadores buscaban aprovechar los últimos años de cotización para mejorar el promedio salarial utilizado en el cálculo de su pensión.

En el régimen de 1973, el promedio del salario de las últimas 250 semanas cotizadas es uno de los elementos que intervienen en la determinación del monto de la pensión.

El especialista distinguió tres situaciones entre los trabajadores:

Personas que ya reciben una pensión: conservan sus derechos adquiridos

Trabajadores previamente inscritos en Modalidad 40: según el especialista, mantienen las condiciones bajo las cuales contrataron el esquema

Trabajadores que todavía no ingresan: podrían enfrentar restricciones para cotizar con un salario superior al registrado anteriormente

Vásquez Colmenares explicó que el impacto se concentraría en este último grupo, especialmente entre quienes estaban próximos a cumplir la edad requerida para pensionarse.

¿Qué cambia con las nuevas reglas de la Modalidad 40 en 2026?

Según el especialista, la disposición administrativa establece un límite al salario con el que una persona puede incorporarse a la Modalidad 40 del IMSS, tomando como referencia su último salario registrado y permitiendo un incremento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para explicar el cambio, planteó el caso de un trabajador que anteriormente cotizaba con un salario equivalente a ocho UMA y que pretendía ingresar a la Modalidad 40 con un salario considerablemente superior.

“Si estabas en 7 UMA o en 8 UMA, vas a poder ingresar a la modalidad 40 con 9 UMA, pero no con 25” Pedro Vásquez Colmenares,.

De acuerdo con su interpretación, la modificación limitaría la posibilidad de incrementar directamente el salario de cotización hasta el equivalente a 25 UMA, como contemplaban algunos trabajadores en sus planes de retiro.

Esta diferencia resulta relevante porque un salario de cotización mayor durante los últimos años puede influir en el cálculo de la pensión de quienes pertenecen al régimen de 1973.

Para ilustrar los beneficios que anteriormente podían obtenerse mediante este mecanismo, el especialista planteó un ejemplo de aportaciones mensuales de 12 mil pesos durante cinco años.

Bajo ese supuesto, el trabajador desembolsaría 720 mil pesos y, dependiendo de sus condiciones de cotización, podría alcanzar una pensión superior a 80 mil pesos mensuales.

El ejemplo corresponde a un escenario expuesto por el entrevistado y no representa una pensión garantizada para quienes realicen esas aportaciones.

¿Los trabajadores pueden presentar un amparo por los cambios en Modalidad 40?

Una de las alternativas mencionadas por Vásquez Colmenares es la posibilidad de promover un juicio de amparo cuando un trabajador reciba una negativa para incorporarse a la Modalidad 40 bajo las condiciones que tenía contempladas.

El especialista sostuvo que podría existir una controversia entre las nuevas disposiciones administrativas y los derechos establecidos en la Ley del Seguro Social.

“Sí tendría la posibilidad de ingresar un amparo contra esa medida administrativa que no le permite ejercer los derechos que están en la Ley del Seguro Social” Pedro Vásquez Colmenares,.

De acuerdo con su análisis, las restricciones fueron instrumentadas mediante un acuerdo administrativo y no a través de una reforma legislativa, situación que podría ser objeto de revisión judicial.

No obstante, reconoció que esta alternativa implica gastos y tiempo.

“La vía de amparo es una posibilidad y claro, cuesta y tarda, pero existe” Pedro Vásquez Colmenares,.

La presentación de un amparo no garantiza que el trabajador obtenga una resolución favorable ni que pueda mantener las condiciones que había contemplado para su retiro.

Su procedencia dependerá de las circunstancias de cada caso y de las determinaciones de las autoridades judiciales.

¿Por qué el IMSS modificó las condiciones de la Modalidad 40?

Durante la entrevista, Pedro Vásquez Colmenares relacionó las modificaciones con dos problemas que, a su juicio, enfrenta el Seguro Social: las presiones financieras por el pago de pensiones y las presuntas irregularidades en los trámites de la Modalidad 40.

El especialista sostuvo que durante los últimos seis o siete años surgieron gestores y despachos que ofrecían realizar trámites para obtener beneficios pensionarios mediante procedimientos presuntamente irregulares.

“Se creó todo un mercado de defraudación con gente fuera y dentro del Seguro Social” Pedro Vásquez Colmenares.

También señaló que el IMSS anunció en febrero de 2026 una investigación relacionada con estas prácticas, aunque afirmó que sus resultados no se habían dado a conocer al momento de la entrevista.

Vásquez Colmenares consideró que el instituto debe explicar el alcance de las irregularidades investigadas y precisar si las nuevas restricciones permitirán impedirlas.

Asimismo, cuestionó que las modificaciones se hayan aplicado mediante una disposición administrativa, en lugar de una reforma a la legislación que regula este mecanismo.

Desde su perspectiva, las medidas destinadas a combatir posibles irregularidades también pueden afectar a trabajadores que habían planeado su retiro conforme a las condiciones anteriores.

¿Cuántos trabajadores podrían resultar afectados por la Modalidad 40?

Vásquez Colmenares indicó que durante 2024 había aproximadamente 275 mil trabajadores inscritos en la Modalidad 40, mientras que para 2025 la cifra se acercaba a 300 mil.

El especialista explicó que las personas previamente incorporadas no serían las principales afectadas por las nuevas condiciones.

Respecto de quienes todavía no habían ingresado, estimó que el universo potencialmente afectado podría ser inferior a un millón de trabajadores.

Esta última cifra corresponde a una estimación del entrevistado y no a un registro oficial de personas afectadas por las modificaciones.

El entrevistado también señaló que, aunque las restricciones no alcanzarían a la mayoría de los trabajadores registrados ante el IMSS, sí podrían modificar las decisiones financieras de quienes tenían capacidad de realizar aportaciones por su cuenta para mejorar su pensión.

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