Se forma tormenta tropical Vance en el Pacífico: podría convertirse en huracán categoría 3 en los próximos días

Se forma tormenta tropical Vance. Foto: Conagua/Getty

La tormenta tropical Vance se formó en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Veintidós-E.

El sistema podría intensificarse rápidamente y alcanzar la categoría 3 de huracán durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Según el reporte del NHC, Vance se localizaba a unos 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste a unos 11 kilómetros por hora.

Tropical Storm #Vance Advisory 2 (3 PM CST, Wed Oct 21): Depression Strengthens Into Tropical Storm Vance. Forecast to Rapidly Intensify. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 21, 2026

Por su lejanía, el fenómeno no representa, por ahora, una amenaza inmediata para las costas mexicanas. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

Guerrero descarta riesgo inmediato por la lejanía de Vance

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que, debido a la distancia a la que se encuentra el sistema, la tormenta tropical no representa peligro para el estado por el momento.

La dependencia señaló que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución y trayectoria del ciclón, e invitó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Aunque Vance permanece mar adentro, su desplazamiento y la posible intensificación serán determinantes para evaluar si se presentan cambios en las condiciones meteorológicas de la región.

ESTA TARDE SE FORMÓ LA TORMENTA TROPICAL #VANCE

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que esta tarde se formó la #TormentaTropical #Vance, a partir de la #DepresiónTropical Veintidós-E.

Se localiza a 835 km al sur de Acapulco, #Guerrero, y a… pic.twitter.com/qBsiQWpBnH — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 21, 2026

¿Cuándo podría convertirse Vance en huracán categoría 3?

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes contempla una intensificación de Vance durante las próximas 48 a 60 horas.

De acuerdo con su trayectoria de intensidad prevista, el sistema podría alcanzar la categoría 3 entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, antes de comenzar a debilitarse gradualmente.

🌀 SE HA FORMADO LA TORMENTA TROPICAL #VANCE EN EL OCÉANO PACÍFICO



De acuerdo con @conagua_clima, a las 15:00 h de este 21 de octubre, la depresión tropical Veintidós-E se intensificó a tormenta tropical #Vance. Debido a su distancia, por el momento no genera efectos en… pic.twitter.com/sAyS6W9CNh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 21, 2026

Ésta es la evolución prevista en el pronóstico del NHC:

Miércoles 21 de octubre: tormenta tropical

tormenta tropical Jueves 22 de octubre: intensificación a tormenta tropical fuerte y posible evolución a huracán

intensificación a tormenta tropical fuerte y posible evolución a huracán Viernes 23 de octubre: podría alcanzar la categoría 2 y continuar fortaleciéndose

podría alcanzar la categoría 2 y continuar fortaleciéndose Sábado 24 de octubre: podría llegar a huracán categoría 3

podría llegar a huracán categoría 3 Domingo 25 y lunes 26 de octubre: el pronóstico contempla un debilitamiento gradual

Estas fechas son estimaciones meteorológicas y pueden cambiar conforme se actualicen los modelos de trayectoria e intensidad.

Evolución de Vance. Foto: Windy

¿Qué estados de México podrían verse afectados?

Por el momento, las autoridades no reportan una amenaza inmediata para Guerrero ni para Colima debido a la distancia del sistema.

El pronóstico del NHC contempla que Vance avance lentamente y gire gradualmente hacia el noroeste, por lo que es necesario seguir sus actualizaciones antes de establecer posibles afectaciones en tierra.

La recomendación es consultar los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

La categoría que alcance el ciclón no determina por sí sola sus efectos en territorio mexicano: también deben considerarse su trayectoria, distancia a la costa, lluvias, oleaje y vientos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.