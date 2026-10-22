Vinculan a proceso a Iván “N”, presunto líder de los “Cromos” ligados al CJNG

Iván “N”. Foto: FGR.

Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, presunto líder de los “Cromos”, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

La resolución fue emitida luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba ante la autoridad judicial. Previamente, durante la audiencia inicial, se le había impuesto prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que fue ratificada.

Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, fue detenido en Jalisco

Iván “N” fue detenido el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de inteligencia e investigación en el que participaron autoridades federales y corporaciones estatales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, el detenido era identificado como uno de los presuntos líderes de los “Cromos”, organización criminal que opera principalmente en Oaxaca y que ha sido vinculada con el CJNG.

La investigación también señalaba que Iván “N” contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020.

Según la información de las autoridades, los “Cromos” también han sido relacionados con investigaciones por homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de drogas y armas en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

La captura de Iván “N” fue señalada como parte de las investigaciones que también derivaron en la detención, el 23 de septiembre, de Miguel “N”, quien entonces se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, así como de otro presunto integrante de los “Cromos”.

¿Quién es el “Comandante Cromo” y quiénes son los “Cromos”?

Los “Cromos” son identificados por autoridades de Oaxaca como una organización relacionada con el CJNG y con presencia principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Oaxaca, el grupo funciona como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación y está relacionado con distintas actividades ilícitas en la región.

Entre los delitos con los que las autoridades han relacionado a los “Cromos” se encuentran:

Narcomenudeo

Extorsión y cobro de piso

Homicidio

Secuestro

Portación de armas

Tráfico de drogas y armas

Las investigaciones oficiales también han relacionado a integrantes de esta organización con el homicidio de una niña de 4 años, ocurrido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

En octubre, las autoridades informaron que Iván “N” era identificado como uno de los líderes de los “Cromos” y que operaba en Oaxaca pese a que fue localizado y detenido en Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía de Oaxaca y dependencias federales también han realizado acciones para detener a integrantes de esta estructura criminal mediante la denominada “Operación Sable”, desplegada en la región del Istmo de Tehuantepec. Entre las personas detenidas en esas acciones se encontraban presuntos integrantes y familiares relacionados con la estructura señalada por las autoridades.

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