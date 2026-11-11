Guillermo Arturo Zuany: el exfiscal que habría recuperado su visa por apoyar a la CIA

Guillermo Zuany, el exfiscal que colaboró con la CIA. Foto: Gob de Chihuahua/IA

La trayectoria de Guillermo Arturo Zuany Portillo dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua quedó bajo escrutinio tras la publicación de una investigación periodística que lo relaciona con una presunta operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio mexicano.

El exfuncionario ocupó puestos de responsabilidad en la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos la dirección de la Agencia Estatal de Investigación y la titularidad de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Sin embargo, el diario The New York Times lo identificó como una pieza de contacto entre agentes estadounidenses y corporaciones policiales de Chihuahua.

El trabajo periodístico, sostiene que integrantes de la CIA habrían acompañado a policías estatales en actividades de entrenamiento y operativos contra organizaciones criminales durante varios meses, sin autorización del Gobierno federal mexicano.

La publicación también señala que Zuany había sido objeto de investigaciones por sus presuntos nexos con grupos delictivos y que Estados Unidos le había retirado la visa a mediados de 2025 antes de que comenzara la colaboración descrita en el reportaje.

🚨 ¡La CIA operaba en secreto en México con ayuda de un exfiscal investigado por presuntos vínculos con el narco! Revela The New York Times



🇺🇸🇲🇽 Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, habría facilitado durante más de seis meses la… pic.twitter.com/CtazfXS2cY — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 10, 2026

De investigador antisecuestros a titular de una fiscalía especializada

La carrera de Zuany Portillo se desarrolló principalmente en áreas relacionadas con la investigación de delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Chihuahua, comenzó su actividad como investigador en el Grupo Antisecuestros, área a la que se atribuyó haber contribuido a combatir ese delito en la entidad.

Posteriormente asumió la dirección de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), corporación encargada de las labores de investigación de la fiscalía estatal.

El 5 de septiembre de 2025, el entonces fiscal general, César Jáuregui Moreno, anunció su designación como titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Esta área tiene entre sus responsabilidades la persecución del secuestro, la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Al presentar el nombramiento, Jáuregui destacó la experiencia que Zuany había acumulado en las investigaciones de secuestro y extorsión dentro de la institución.

Jáuregui lo nombró fiscal especializado en Operaciones Estratégicas en 2025

El 5 de septiembre de 2025, el entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, anunció el nombramiento de Guillermo Arturo Zuany Portillo como titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, área encargada de investigar delitos como secuestro, extorsión y otros ilícitos de alto impacto.

Antes de asumir ese cargo, Zuany se desempeñaba como director de la Agencia Estatal de Investigación.

En el anuncio oficial, Jáuregui destacó su trayectoria dentro de la FGE, particularmente en las investigaciones relacionadas con secuestro y extorsión, y recordó que había iniciado su carrera como investigador en el Grupo Antisecuestros.

“Como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, área que se encarga fundamentalmente de la persecución del secuestro, la extorsión y otros delitos de alto impacto, nombró a Guillermo Arturo Zuany Portillo quien se venía desempeñando como director de la Agencia Estatal de Investigación.”

El comunicado también recogió las palabras del entonces fiscal general sobre la experiencia de Zuany:

“En dicho reporte, el exfiscal general, Cesar Jáuregui se refirió que Zuany Portillo era una persona de amplísima trayectoria dentro de la FGE, sobre todo en la cuestión que tiene que ver con la investigación de secuestro y extorsión, ya que su inició como investigador fue en el Grupo Antisecuestros que erradicó este delito en el estado de Chihuahua.”

¿Qué preparación académica tiene Guillermo Zuany?

Los registros del Registro Nacional de Profesionistas que compartiste señalan que el exfuncionario cuenta con estudios de licenciatura y maestría en instituciones de Chihuahua.

Su formación académica comprende:

Licenciatura en Criminología , cursada en el Claustro Universitario de Chihuahua. La cédula profesional fue registrada el 25 de febrero de 2011.

, cursada en el Claustro Universitario de Chihuahua. La cédula profesional fue registrada el 25 de febrero de 2011. Licenciatura en Derecho , por la Universidad de Estudios Avanzados, campus Chihuahua. El registro de la cédula corresponde al 2 de octubre de 2015.

, por la Universidad de Estudios Avanzados, campus Chihuahua. El registro de la cédula corresponde al 2 de octubre de 2015. Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, por el Instituto Estatal de Seguridad Pública. El registro señalado corresponde al 20 de enero de 2023 y la expedición de la cédula al 10 de abril de 2024.

Estos antecedentes forman parte de su perfil profesional previo a los señalamientos que actualmente enfrenta.

Foto: Registro Nacional de Profesionistas

¿Cómo surgieron los señalamientos por su relación con la CIA?

La investigación describe una relación de trabajo entre Zuany y agentes de inteligencia estadounidenses que habría comenzado alrededor de 2025.

Según el periódico, el exfiscal facilitó el acercamiento de un agente estadounidense con integrantes de la Policía Estatal. La presentación se habría realizado bajo el argumento de que el extranjero participaría en la preparación de un nuevo grupo de fuerzas especiales.

Con el paso del tiempo, otros agentes estadounidenses supuestamente se incorporaron a actividades con policías mexicanos. El reportaje refiere que participaron en despliegues operativos, revisaron dispositivos electrónicos asegurados y estuvieron presentes durante interrogatorios.

En una de las intervenciones descritas, el objetivo de una operación para detener a un presunto jefe criminal en un establecimiento escapó antes de la llegada de los agentes. En otra, un integrante de la CIA habría brindado apoyo armado mientras policías estatales ingresaban a un inmueble.

El diario también reportó que Zuany enfrentaba cuestionamientos previos por posibles vínculos con el crimen organizado. Cuatro testigos lo habrían relacionado con el asesinato de dos policías en 2022 y con presuntas acciones para entorpecer las indagatorias. Estas acusaciones deben entenderse como señalamientos, no como una sentencia que acredite su responsabilidad.

El accidente de abril de 2026 puso el caso bajo la mirada de las autoridades

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió durante abril de 2026, cuando un grupo de agentes mexicanos y estadounidenses participó en una intervención para ubicar un laboratorio de metanfetaminas en una región serrana de Chihuahua.

De acuerdo con el reportaje, el despliegue reunió a más de 60 elementos mexicanos y cuatro agentes de Estados Unidos. Durante el trayecto de regreso, una camioneta cayó a un barranco de alrededor de 90 metros y explotó.

En el vehículo viajaban dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos. Los cuatro murieron.

El accidente llevó a las autoridades a investigar las circunstancias de la operación y permitió conocer la participación de personal estadounidense en actividades de campo.

Además dicho reporte atribuyó a Zuany instrucciones posteriores para retirar los cuerpos de los agentes extranjeros y revisar que no llevaran distintivos oficiales mexicanos. También señaló que habría pedido a policías estatales no revelar la intervención de la CIA durante los interrogatorios.

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