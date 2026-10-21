Exclusiva: Rafael Olivos rechaza dejar dirigencia del sindicato del IMSS, defiende su legitimidad y llama a trabajadores al diálogo

Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), rechazó dejar el cargo ante las exigencias de trabajadores que piden su renuncia. En entrevista con Unotv.com, defendió la legitimidad de su dirigencia y llamó a retomar las mesas de diálogo para escuchar las inconformidades.

“Respecto a mi condición, fuimos electos para un periodo que inició en octubre de 2024 y concluye en octubre de 2030; es una decisión democrática y, en ese sentido, tenemos un marco estatutario al que yo invitaría que todos respetemos como ya estaba establecido. Nosotros fuimos electos y, en ese sentido, yo invito a que lo respetemos como está establecido”, afirmó Olivos

Rafael Olivos defiende su elección en el sindicato del IMSS

Sobre las solicitudes de renuncia, el dirigente señaló que los estatutos sindicales establecen los procedimientos que deben seguirse cuando existen inconformidades entre los agremiados.

“Es algo que yo rechazo categóricamente: ni ahora, ni mañana, ni después, a menos que el marco estatutario marque algún motivo. Hay mucha confusión respecto a la Ley Federal del Trabajo. Yo invitaría a que retomáramos la mesa de diálogo. Esta dirigencia está abierta a la comunicación”, declaró.

Olivos sostuvo que existe confusión entre los trabajadores y planteó que el diálogo es una vía para conocer sus inquietudes y atender los temas pendientes dentro de la organización.

Sindicato del IMSS logra nuevo acuerdo salarial

La postura del dirigente se da después de que el sindicato anunció, el 21 de octubre de 2026, un nuevo acuerdo salarial que, de acuerdo con su comunicado oficial, representa una mejora respecto a la propuesta anterior.

El documento señala que el acuerdo contempla un aumento global del 8%, integrado por un incremento directo al salario y otro al concepto de ayuda para renta. El sindicato calificó el resultado como el incremento más alto frente a la inflación en los últimos 20 años.

“El incremento que se ha conseguido es un incremento histórico en nuestra organización, es el incremento más alto que hemos conseguido contra la inflación en los últimos 20 años; me parece que los 475 mil trabajadores deberán opinar al respecto y valorarlo en la justa dimensión”.

Mientras continúan las inconformidades por la dirigencia, Olivos reiteró su disposición a escuchar a los trabajadores y defendió tanto el proceso democrático de su elección como el acuerdo salarial alcanzado.

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