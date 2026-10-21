IMSS ofrece incremento salarial del 8%; trabajadores lo rechazan

La propuesta inicial a los trabajadores fue del 6.8%. Foto: Cuartoscuro

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el consejo Técnico del instituto aprobó un incremento salarial del 8% para sus trabajadores, tras concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En una breve conferencia de prensa, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, el funcionario recordó que la propuesta inicial fue del 6.8%; sin embargo, ante la inconformidad manifestada durante la ola de protestas, decidieron volver a la mesa de negociaciones con el sindicato.

“Se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8% a 8% compuesto por 4% al salario tabular Y 4% a la ayuda para pago de renta y casa habitación”, mencionó.

El Director General del IMSS aseguró que escucharon a los trabajadores y que el incremento del 4% al salario tabular, está por encima de la inflación.

“La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos 7 años solamente en tres ocasiones en 23 años el incremento global ha alcanzado el 8% las últimas veces en 2024 y 2025”, explicó

¿Qué otras medidas acompañan el incremento salarial a trabajadores del IMSS?

La medida también contempla acciones para mejorar el abasto de insumos y medicamentos, digitalizar procesos y modernizar instalaciones como farmacias y almacenes, así como los servicios de consulta, urgencias, hospitalizacion, cirugía y consulta.

Robledo Aburto afirmó que habrá mejora en la atención oportuna y directa para pacientes que llegan a áreas de urgencias, así como trato digno, técnicas de orientación al derecho habiente con recorridos por servicio, recetas médicas completas.

Sobre las instalaciones dijo que se realizará mantenimiento de baños, aires acondicionados,tomas de oxígeno, gases medicinales, comedores vestidores y refacciones para equipos electromecánicos. También prometió reposición de inmobiliario para los médicos.

Trabajadores del IMSS rechazan la propuesta del 8%

Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, anunció el rechazo al nuevo ofrecimiento anunciado por Zoé Robledo y lo calificaron de “raquítico” y una “burla“, pues no cumple con las exigencia de su pliego petitorio.

“Les queremos decir a todos los compañeros del país que la lucha se mantiene. Que los edificios que tenemos tomados, se mantienen tomados y que nos preparamos para continuar con las movilizaciones, iniciando con la hoy en la Ciudad de México en Centro Médico Nacional Siglo XXI”, aseguró.

Desde el campamento instalado afuera de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Zuiry Hernández, representante sindical de la Sección 34, aseguró que no han recibido ninguna propuesta formal y reiteró que exigen un aumento del 10% directo al salario tabular.

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