Jennifer Eckhart, periodista y exproductora de noticias, muere a los 36 años

Jennifer Eckhart buscó ayudar con su fundación. Foto: IA

Jennifer Eckhart, conductora y exproductora asociada de Fox News, murió a los 36 años, según las primeras versiones, fue reportada como víctima de suicidio.

People retomó un informe de incidentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, en el que se indicó que Eckhart fue encontrada sin vida la mañana del pasado 19 de septiembre dentro de su domicilio, en el estado de Florida.

Aunque la periodista trabajó siete años en Fox News en televisión nacional, su caso tomó relevancia por un escándalo por violencia sexual que vivió en 2020.

La historia de violencia sexual en Fox News

El medio indicó que, en aquel año, Eckhart, entonces productora, acusó al conductor Ed Henry de violación, pero él lo negó.

Ante la acusación, Henry fue despedido del canal por conducta sexual inapropiada; tres semanas después se supo que fue debido a la acusación de la periodista.

Jennifer dijo en su demanda, según People, que “Ed la había violado violentamente y la había dejado herida, magullada y golpeada, con las muñecas ensangrentadas”.

Asimismo, aseguró que el conductor le pidió que fuera su “esclava sexual” y la amenazó si no accedía a sus peticiones.

Fox News le informó a People que dichas medidas fueron tomadas en cuanto supieron de las acusaciones de Eckhart en contra de Ed Henry, a pesar de que no habían existido señalamientos previos en su contra.

Posteriormente, en 2025, la también conductora llegó a un acuerdo con Henry, en el que Fox News fue excluido.

El nuevo camino de Jennifer Eckhart

Eckhart estuvo siete años en Fox News y, después de lo ocurrido con Henry, fundó la organización The Reinvented Project, que ayuda a sobrevivientes de traumas mediante terapia asistida con animales.

Además, creó el podcast REINVENTED with Jen Eckhart, para “dar voz a quienes no la tienen”. La conductora dijo que “convirtió el dolor en propósito”.

En este programa tuvo entrevistas con invitados conocidos como Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins, quien habló sobre el “trauma generacional”.

La última publicación en Instagram

El pasado 1 de junio, Eckhart publicó diversas imágenes con el texto: “No he publicado desde la última vez que la gasolina estaba por debajo de 4 dólares. Qué tiempos para estar vivo. Contenta de estar compartiendo este extraño rincón de Internet otra vez”.

Finalizó diciendo que estaba trabajando en algunas “cosas emocionantes” que no podía esperar para compartir.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.