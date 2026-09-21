¿Tu casa de empeño está registrada? Profeco actualiza el padrón 2026

Listado de casas de empeño. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista actualizada de proveedores inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño.

El registro, al 31 de julio de 2026, reúne a más de 4 mil casas de empeño en todo el país, que cuentan con inscripción ante la Profeco para realizar de manera habitual o profesional operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Dónde consultar el listado de casas de empeño?

La Profeco estableció que la información actualizada de las casas de empeño inscritas estará disponible de manera permanente en su sitio de internet.

El padrón puede consultarse directamente en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5799150&fecha=21/09/2026

El listado incluye datos como el número único de identificación, fecha de registro, marca o nombre comercial, domicilio, entidad federativa y municipio o demarcación territorial.

De esta manera se garantiza la seguridad jurídica y patrimonial de los consumidores que recurren a préstamos. en efectivo y que dejan un bien como garantía.

¿Qué establece el acuerdo de Profeco?

El acuerdo señala que la lista publicada corresponde a los proveedores inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño hasta el 31 de julio de 2026.

También precisa que el registro tiene una vigencia de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha de inscripción.

Para renovar el registro, las casas de empeño deben presentar la solicitud correspondiente ante la Profeco por lo menos 90 días naturales antes de que termine la vigencia.

Casas de empeño deben informar cambios

El acuerdo establece también que los proveedores incluidos en el padrón deben informar a la Profeco cualquier cambio o modificación de la información. Para ello deben informarlo dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

La disposición señala que la falta de presentación de este aviso será sancionada conforme al artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Qué aparece en el listado?

El documento contiene miles de registros. En el fragmento final que forma parte del listado aparecen, entre otros, establecimientos registrados el 28 de julio de 2026.

Entre los datos que se incluyen en el listado están el número único de identificación, la fecha de registro, la marca o nombre comercial, el domicilio, la entidad federativa y el municipio o demarcación territorial.

El acuerdo fue firmado el 26 de agosto de 2026. Se establece que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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