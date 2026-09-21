Detienen a Eva María Beristain; así fue el momento que grabó

Foto: Nano Banana IA

Eva María Beristain denunció que fue hostigada por elementos de la Policía Preventiva de la CDMX mientras circulaba por Periférico Sur la noche del domingo 20 de septiembre. La reportera compartió un video del momento y aseguró que los agentes intentaron obligarla a salir de los carriles centrales sin explicarle inicialmente el motivo.

“Estoy grabando por mi seguridad porque tengo temor”.

En la grabación, Eva María Beristain se muestra preocupada y explica que está registrando lo que ocurre por seguridad.

Eva María Beristain acusa hostigamiento en Periférico

De acuerdo con su denuncia, los elementos la siguieron durante un tramo de Periférico y le indicaron que debía salir hacia los carriles laterales. Según su relato, cuando preguntó la razón de la intervención, los policías le respondieron que se lo explicarían después de que se detuviera.

Beristain sostuvo que no existía un motivo para detenerla y calificó lo ocurrido como un posible abuso de autoridad.

También aseguró que los agentes argumentaron que conducía entre carriles y que incluso insinuaron que manejaba bajo los efectos del alcohol, algo que ella negó. Tras percatarse de que la situación era grabada, el policía modificó su actitud.

Reportera señala riesgo durante el seguimiento

La también creadora de contenido cuestionó que los policías la siguieran durante un tramo de los carriles centrales de Periférico, al considerar que la situación podía representar un riesgo de accidente tanto para ella como para los propios elementos.

Hasta el momento, no se ha presentado una versión oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre este caso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.