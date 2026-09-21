¿Quién es Cynthia Klitbo? La villana de telenovelas eliminada de La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo eliminada de La Casa de los Famosos Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 20 de septiembre después de 57 días de competencia, donde la actriz consideró que logró mostrarse al público fuera de sus personajes,

La actriz cuenta con una destacada trayectoria en las telenovelas mexicanas y aquí en Unotv.com te hablaremos más a detalle sobre ella.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una actriz que nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas y en su trayectoria destaca su labor como villana, despegando en producciones como “Cadenas de Amargura” y “La Dueña”.

Pero fue con su personaje de Tamara de la Colina en “El Privilegio de Amar” que se consolidó como villana en la televisión.

A partir de entonces, construyó una trayectoria con personajes en historias como “La Casa en la Playa”, “Palabra de Mujer”, “Atrévete a Soñar”, “Teresa”, “Minas de Pasión” y “Corazón de Oro”.

Cynthia Klitbo también participó en teatro y realities

Klitbo también tiene presencia en los escenarios teatrales, en obras como “Rosa de dos Aromas” y “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”.

También ha mostrado diferentes facetas en los realities con “Bailando por un Sueño”, “Secretos de Villanas” y “¿Quién es la Máscara?”.

A esta lista se suma su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde permaneció durante 57 días y, según sus propias palabras, pudo mostrar quién es Cynthia Klitbo de manera más personal.

Agradecida con su salida

Tras abandonar La Casa de los Famosos, la actriz dijo: “La verdad es que estuve en el programa más visto de la televisión, 57 días, casi una telenovela completa”.

Aseguró que su paso por el reality le permitió mostrar su personalidad: “Me siento muy contenta, no te puedes quejar, salgo más famosa que antes, la gente ya sabe quién es Cynthia Klitbo personalmente. Yo creo que jugué bien, porque fui yo”.

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