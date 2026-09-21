Huracán Polo provoca suspensión de clases; Guerrero y Michoacán cancelan actividades escolares

Suspensión de clases por huracán ‘Polo’. Foto: Getty/Cuartoscuro

El huracán Polo, actualmente categoría 1, mantiene bajo vigilancia a varios estados del Pacífico mexicano por las posibles afectaciones que podría generar durante los próximos días. Guerrero y Michoacán hasta el momento, son los únicos estados que ha anunciado la suspensión de clases ante el avance del ciclón.

La medida fue establecida para tres regiones de Guerrero, mientras que autoridades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantienen el seguimiento de la trayectoria y evolución de Polo, debido a que el sistema podría generar lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en zonas costeras.

#Polo se intensificó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, su centro se localiza a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

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¿En qué estados habrá suspensión de clases?

Ante las posibles afectaciones que podría generar el huracán Polo en estados de la costa del Pacífico, hasta el momento Guerrero y Michoacán son los únicos estados que ha confirmado la suspensión de clases. La medida aplicará este martes 22 de septiembre en tres regiones del estado:

Costa Grande

Costa Chica

Acapulco

La disposición contempla la suspensión de actividades académicas y administrativas en escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, tanto del turno matutino como vespertino.

⚠️ Comunicado⚠️

Suspensión de clases en las regiones Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, Guerrero por efectos del huracán Polo. Sigue las recomendaciones en cuentas oficiales de @PC_Guerrero.

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Las autoridades recomendaron a la comunidad escolar extremar precauciones, mantenerse atenta a la evolución del fenómeno y seguir únicamente la información difundida mediante canales oficiales.

Hasta el momento, Guerrero es la entidad que ha informado sobre la suspensión de clases debido a las condiciones asociadas con Polo. Las autoridades de otras entidades que podrían registrar efectos por el ciclón mantienen el seguimiento de su trayectoria.

Michoacán suspende clases en 7 municipios por huracán Polo

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) suspendió las actividades escolares los días 22 y 23 de septiembre en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos de siete municipios de la Región Sierra-Costa, como medida preventiva ante las lluvias que podría generar el huracán categoría 1 “Polo”.

La suspensión aplica en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. La dependencia señaló que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras se mantiene vigilancia sobre la evolución del fenómeno y las condiciones de la infraestructura educativa.

Foto: SEE Michoacán

¿Dónde se encuentra el huracán Polo?

Polo se intensificó a huracán categoría 1 este lunes 21 de septiembre. A las 12:00 horas, el centro del sistema se localizaba aproximadamente a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema se desplaza sobre el océano Pacífico frente a las costas mexicanas y mantiene una tendencia de intensificación. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla que Polo pueda aumentar rápidamente su categoría durante los siguientes días.

¿Cuál es el pronóstico del huracán Polo?

De acuerdo con la trayectoria difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN, Polo podría intensificarse rápidamente durante esta semana.

El escenario previsto contempla:

Lunes 21 de septiembre: Polo se mantiene como huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano.

Polo se mantiene como huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano. Martes 22 de septiembre: el sistema continuará fortaleciéndose y podría avanzar a categorías superiores de la escala Saffir-Simpson.

el sistema continuará fortaleciéndose y podría avanzar a categorías superiores de la escala Saffir-Simpson. Miércoles 23 de septiembre: el pronóstico contempla que alcance la categoría 5 , con vientos sostenidos cercanos a 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora .

el pronóstico contempla que alcance la , con vientos sostenidos cercanos a y rachas de hasta . Jueves 24 de septiembre: podría mantener condiciones de huracán categoría 5.

podría mantener condiciones de huracán categoría 5. Viernes 25 y sábado 26 de septiembre: se prevé un debilitamiento gradual, aunque el sistema permanecería como huracán mientras continúa su desplazamiento por el Pacífico.

Otro escenario de trayectoria señala que Polo podría permanecer frente a las costas de Jalisco durante el viernes y sábado y posteriormente desplazarse hacia la zona de Baja California Sur.

¿Qué estados tendrán efectos por Polo?

Además de Guerrero, el sistema mantiene bajo vigilancia a otros estados del Pacífico mexicano. El SMN pronostica lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

También se prevén condiciones de oleaje elevado en algunas zonas costeras. En Guerrero y Michoacán podrían registrarse olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Oaxaca se pronostican olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

Las lluvias asociadas con Polo podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y favorecer deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a consultar los avisos meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

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