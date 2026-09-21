Gobierno de Durango lamenta tardanza del IMSS en dar a conocer muerte de 5 recién nacidos

Mueren 5 recién nacidos en Durango. Foto: Omar Hernández.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que ya se investiga la muerte de cinco recién nacidos que estaban internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los bebés murieron entre el 15 y el 19 de septiembre, por lo que autoridades buscan determinar si una bacteria estuvo relacionada con los decesos.

5 recién nacidos murieron en cuatro días en Durango

De acuerdo con la información proporcionada por el gobernador, tres recién nacidos fallecieron el 15 de septiembre, otro el 18 y el último el sábado 19.

Villegas cuestionó que la investigación no haya comenzado desde el primer fallecimiento y señaló que existió hermetismo por parte de autoridades del IMSS.

“Pues si fue el día 15 el primer caso y hoy estamos a 21, y van a llegar hoy, en cinco días pudieron haber pasado muchas cosas que si hubiéramos entrado el primer día, hubiéramos detectado perfectamente qué fue”, declaró.

Autoridades investigan posible bacteria

El mandatario estatal explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) fueron enviadas para realizar las investigaciones y tomar muestras. Sin embargo, afirmó que inicialmente no tuvieron acceso a los expedientes.

“Estaba muy hermética la información y eso es grave”, señaló Villegas.

El gobernador también advirtió sobre el riesgo que podría representar la movilidad del personal médico entre diferentes instituciones de salud, ante la posibilidad de una contaminación.

Esperan resultados de especialistas

Las autoridades esperan los resultados de la revisión realizada por especialistas para determinar qué bacteria afectó a los recién nacidos y cuál fue el origen de la afección respiratoria.

“Hay que esperar los resultados de la Cofepris y de la gente que viene de México para saber el origen”, indicó el gobernador.

Los dictámenes serán utilizados para identificar la bacteria, establecer la causa exacta de los fallecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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