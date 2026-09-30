¿Buscas casa, pero tienes presupuesto limitado? Puedes usar tu crédito Infonavit para encontrarla

Con crédito Infonavit puedes comprar casa accesible. Foto: Cuartoscuro

Encontrar una casa cuando el presupuesto es limitado puede parecer complicado, pero el Infonavit cuenta con una herramienta diseñada para ayudar a los trabajadores a identificar opciones de vivienda antes de iniciar el trámite de compra.

Se trata del apartado “Encuentra tu vivienda ideal”, disponible en el portal oficial del instituto, donde es posible consultar desarrollos habitacionales y viviendas disponibles por estado y municipio.

El buscador oficial del Infonavit

Más allá de conocer cuánto dinero puede prestar el instituto, uno de los principales retos para los trabajadores es encontrar una vivienda que se ajuste a su capacidad de compra.

Para ello, el Infonavit habilitó la sección “Encuentra tu vivienda ideal”, una plataforma donde los usuarios pueden revisar opciones habitacionales disponibles en distintas regiones del país.

La herramienta permite realizar búsquedas por:

Estado

Municipio

Desarrollo habitacional

Con ello, los interesados pueden concentrar su búsqueda en zonas específicas y conocer qué alternativas existen antes de iniciar cualquier proceso de adquisición.

¿Cómo usar “Encuentra tu vivienda ideal”?

El proceso es sencillo y se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Los pasos son:

Ingresar al portal oficial del Infonavit Entrar al apartado “Encuentra tu vivienda ideal” Seleccionar el estado donde se desea comprar Elegir el municipio de interés Revisar las opciones disponibles que muestra la plataforma

De esta manera, los trabajadores pueden comparar ubicaciones y desarrollos antes de tomar una decisión.

Antes de buscar una casa, revisa cuánto te presta el Infonavit

El propio instituto recomienda consultar previamente la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, ya que ahí se puede conocer el monto aproximado del crédito disponible y el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Esa información resulta fundamental para definir un presupuesto realista y enfocar la búsqueda en viviendas que sí puedan adquirirse con los recursos disponibles.

¿Qué características tienen las viviendas del portal?

De acuerdo con la información publicada por el Infonavit, las viviendas incluidas en esta herramienta se ubican en zonas consideradas adecuadas para el bienestar y desarrollo de las familias.

Además, las opciones disponibles cuentan con características mínimas como:

Superficie de al menos 60 metros cuadrados

Sala

Comedor

Cocina

Baño

Dos recámaras

Una opción para quienes quieren comprar sin perder tiempo

Para muchas personas, el principal problema no es conseguir información sobre un crédito, sino saber dónde buscar una vivienda que realmente se ajuste a sus posibilidades económicas.

Por ello, la combinación entre la precalificación de Mi Cuenta Infonavit y el apartado “Encuentra tu vivienda ideal” puede convertirse en el primer paso para ubicar opciones de vivienda acordes con el presupuesto disponible y comenzar el proceso de compra con mayor certeza.

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