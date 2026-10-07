Llamadas comerciales sin permiso saldrán caras: multas superarán los 2 millones

Senado aprueba multas millonarias contra el acoso telefónico. Foto: Getty

¿Cansado de recibir llamadas a todas horas para ofrecerte productos o servicios que no solicitaste? El Senado de la República aprobó una reforma para combatir el acoso telefónico comercial y proteger a los consumidores de llamadas y mensajes publicitarios realizados sin autorización.

Con 96 votos a favor, los legisladores avalaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor que contemplan multas de hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para las empresas que incurran en estas prácticas. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.

¿Qué prohíbe la reforma contra el acoso telefónico?

La propuesta establece que quedará prohibido realizar llamadas o enviar publicidad por cualquier otro medio de manera reiterada, persistente y sin autorización expresa del consumidor. La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, señaló que existen empresas que mantienen campañas de contacto insistente pese a que los usuarios no han manifestado interés en sus productos o servicios.

“Hay empresas en las cuales están de manera reiterada en un acoso telefónico comercial de publicidad y en las cuales no se ha manifestado el interés de ello”, señaló la legisladora.

De acuerdo con Martínez Simón, el objetivo es establecer una medida que proteja la privacidad de los consumidores y evite que tengan que rechazar repetidamente llamadas que no solicitaron.

“Que su tranquilidad no dependa de cuántas veces tenga que repetir que no está interesado en esos productos o en esas llamadas telefónicas”, agregó.

Multas por llamadas publicitarias podrían superar los 2.3 millones de pesos

Uno de los principales cambios planteados en el dictamen corresponde a las sanciones económicas.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Senado, las multas quedarían de la siguiente manera:

Mínimo: 56 mil 570 pesos.

56 mil 570 pesos. Máximo: 2 millones 345 mil 728.71 pesos.

La senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, destacó que la sanción actual puede ser de alrededor de 760 pesos, por lo que el dictamen plantea elevar considerablemente el costo para las empresas que incumplan las disposiciones.

“La multa actualmente es de 760 pesos y con este decreto va a subir por lo menos a 56 mil 570 pesos”, explicó.

La intención, de acuerdo con la legisladora, es que las sanciones representen un mecanismo efectivo para evitar que las empresas continúen contactando a los consumidores sin su consentimiento.

Empresas también serían responsables por llamadas de terceros

La reforma también contempla la responsabilidad de las empresas cuando recurran a terceros o centros de atención telefónica (call centers) para realizar campañas de publicidad. De acuerdo con el dictamen, las compañías serían responsables de la información de los consumidores incluso cuando la publicidad sea enviada mediante proveedores externos.

Corona Nakamura señaló que las personas tienen derecho a conocer cómo fueron obtenidos sus datos y a evitar que sean utilizados para recibir publicidad que no autorizaron. La senadora sostuvo que la medida busca impedir que las empresas utilicen de manera reiterada información personal para intentar concretar una venta.

“Todas las personas tenemos derecho a que las empresas dejen de llamarnos insistentemente, constantemente, una y otra vez”, afirmó.

¿Ya entraron en vigor las nuevas multas?

No. La reforma fue aprobada por el Senado, pero todavía debe continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Por ello, las nuevas sanciones no deben considerarse todavía como disposiciones vigentes. La minuta deberá ser discutida por los diputados y, en caso de avanzar, continuar con las etapas correspondientes antes de convertirse en una reforma aplicable.

El objetivo de la propuesta es establecer mayores restricciones para las prácticas de publicidad no solicitada y fortalecer la protección de los consumidores frente a llamadas, mensajes y otros contactos comerciales realizados de manera insistente y sin autorización.

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