Más agua que al final de 2025: Cutzamala alcanza 92.35% de almacenamiento

Sistema Cutzamala mantiene acumulado constante. Foto: Cuartoscuro

El almacenamiento de agua en las presas del Sistema Cutzamala alcanzó el 92.35%, por encima del nivel con el que cerró 2025, según los datos consultados en el reporte diario del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

La recuperación ocurre después de la sequía de 2024, cuando el sistema llegó a niveles críticos, y en medio de la temporada de lluvias de 2026, que concluirá el 30 de noviembre.

Cutzamala se recupera, pero aún no alcanza su nivel de octubre de 2025

En junio de 2024, el almacenamiento del Cutzamala cayó a cerca del 26% de su capacidad, uno de los niveles más críticos registrados durante la sequía que puso en riesgo el suministro de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las lluvias de 2026 impulsaron la recuperación: en agosto, el sistema superó el 78% de llenado y, durante octubre, rebasó el 90%.

Sin embargo, el nivel actual todavía está por debajo del registrado el 27 de octubre de 2025, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó un almacenamiento de 97.3%, equivalente a 762 millones de metros cúbicos. La diferencia frente al 92.35% actual es de 4.95 puntos porcentuales.

¿Cuánta agua tienen las presas del Cutzamala?

Las tres principales presas de almacenamiento registran los siguientes niveles:

Valle de Bravo: 93.4%

93.4% El Bosque , en Michoacán: 96.03%

, en Michoacán: 96.03% Villa Victoria, en el Estado de México: 86.1%

En conjunto, tienen un llenado aproximado de 722.65 millones de metros cúbicos. Sus niveles cambian diariamente según las lluvias, los escurrimientos y la extracción de agua.

¿Por qué es importante el Sistema Cutzamala?

El Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México. Su infraestructura permite transportar el líquido desde cuencas de Michoacán y el Estado de México hasta las plantas de potabilización y las redes de distribución.

El sistema suministra agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Aunque la recuperación de las presas mejora la disponibilidad del recurso, mantener el almacenamiento requiere administrar el agua ante los cambios entre las temporadas de lluvias y estiaje.

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