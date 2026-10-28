Transparencia en México: peticiones sin respuesta suben 58.1% y el presupuesto estatal crece 11.5%, reporta Inegi

Foto: Getty | Ilustrativa

Las peticiones de acceso a la información que quedaron sin respuesta en los organismos estatales de transparencia aumentaron 58.1% entre 2022 y 2024, al pasar de 93 a 147. En ese mismo periodo, el presupuesto ejercido por estas instituciones creció 11.5%, mientras que las solicitudes recibidas disminuyeron 32.1%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Censo Nacional de Transparencia reportó que, durante 2024, los organismos garantes estatales recibieron 12 mil 488 solicitudes de acceso a la información y respondieron 12 mil 437. Al cierre del año, 147 quedaron pendientes de concluir.

Aumentan las solicitudes que quedaron pendientes

La diferencia entre 2022 y 2024 muestra que más peticiones quedaron sin concluir al cierre del año, aunque el número total de solicitudes recibidas disminuyó.

De acuerdo con el Inegi, las cifras cambiaron de la siguiente manera:

Solicitudes pendientes: subieron de 93 a 147, un aumento de 58.1%.

subieron de 93 a 147, un aumento de 58.1%. Solicitudes recibidas: bajaron de 18 mil 391 a 12 mil 488, una disminución de 32.1%.

bajaron de 18 mil 391 a 12 mil 488, una disminución de 32.1%. Solicitudes respondidas: pasaron de 18 mil 246 a 12 mil 437, una caída de 31.8%.

Las solicitudes de acceso a la información permiten a las personas pedir documentos que generan, obtienen o conservan las instituciones y otros sujetos obligados.

En 2024, los organismos garantes (OG) de las entidades federativas ejercieron un presupuesto de 1,506.6 millones de pesos. A precios de la segunda quincena de julio 2018, fue de 1,115.7 millones de pesos. Al comparar con 2022, el aumento fue de 11.5%.



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Transparencia ejerció 11.5% más presupuesto

Mientras las solicitudes de información disminuyeron, el presupuesto ejercido por los organismos estatales de transparencia aumentó.

En 2024, estas instituciones ejercieron mil 506.6 millones de pesos, lo que representó un incremento de 11.5% frente a 2022, según el censo del Inegi.

Los datos muestran que el aumento del gasto coincidió con una caída en las solicitudes recibidas y un incremento en las que quedaron pendientes. Sin embargo, las cifras por sí solas no establecen que una variación haya provocado la otra.

¿Qué pasó con las solicitudes sobre datos personales?

Las peticiones relacionadas con la protección de datos personales también disminuyeron. En 2024, los organismos recibieron 685 solicitudes y respondieron 681; seis quedaron pendientes al cierre del año.

En comparación con 2022, las solicitudes recibidas bajaron 18.6%, las respondidas disminuyeron 18.7% y las pendientes cayeron 53.8%.

Estas solicitudes permiten a las personas acceder a sus datos personales en poder de instituciones, pedir que se corrijan o cancelen, o manifestar su oposición a su uso o tratamiento.

También aumentaron las medidas por incumplimiento

Durante 2024, los organismos estatales impusieron 5 mil 383 medidas de apremio por incumplimientos de sus determinaciones, un aumento de 40.2% respecto a 2022.

Del total, 43.8% correspondió a amonestaciones públicas. Estas medidas son acciones legales para buscar que las personas servidoras públicas u otros responsables cumplan las resoluciones de los organismos garantes.

Las cifras corresponden al periodo de transición institucional

El Inegi precisó en su reporte que la información corresponde al ejercicio 2024 y fue recopilada durante la transición institucional derivada de la reforma constitucional del 20 de diciembre de ese año, que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes estatales.

Por ello, el instituto pidió interpretar los datos y las variaciones entre años considerando ese contexto. El censo tampoco incluye información de Baja California ni de Zacatecas.

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