Claudia Sheinbaum. Foto: cortesía

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 compromisos dirigidos a los hombres para combatir el machismo, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, los cuales serán difundidos principalmente entre estudiantes de bachillerato.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la mandataria señaló que la estrategia busca impulsar un cambio cultural desde la educación, además de combatir la impunidad en los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

“Es un cambio cultural, erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres”, destacó Sheinbaum este miércoles durante su conferencia matutina en la Ciudad de México (CDMX).

La presidenta también anunció que, a partir del jueves 26 de noviembre, se presentarán iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de las mujeres, además de adelantar la apertura de 500 nuevos Centros LIBRE en 2027.

¿Cuáles son los 12 compromisos de los hombres para combatir la violencia contra las mujeres?

Los compromisos, firmados este miércoles por jóvenes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), incluyen acciones para combatir el acoso sexual, rechazar los contenidos que promueven el odio hacia las mujeres y compartir las responsabilidades de cuidado.

María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, presentó los 12 compromisos:

Renunciar a cualquier tipo de violencia y rechazar la complicidad con el machismo, el clasismo y el racismo Reconocer que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres Erradicar el acoso y el abuso sexual en el hogar, la calle, la escuela, el trabajo y la comunidad Condenar el odio y el acoso sexual en los espacios digitales Rechazar los contenidos y grupos virtuales que promueven el odio, la humillación, el acoso y la violencia contra las mujeres Rechazar los estereotipos que impiden desarrollarse en libertad Compartir la responsabilidad de las tareas de cuidado Promover el cuidado de la salud física y emocional Impulsar una vida digna, sin discriminación ni machismo, para las mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos Promover una sociedad segura y pacífica para las personas de la diversidad sexual Impulsar la toma de decisiones de manera democrática, tanto en el hogar como en los espacios públicos Entender el poder como una forma de servicio y no como un instrumento de opresión o violencia

Sheinbaum anuncia nuevas iniciativas para proteger a las mujeres

La presidenta sostuvo que la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres debe atender las causas que la generan y garantizar que los delitos no queden impunes.

“Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio”, afirmó.

Sheinbaum adelantó que a partir del 26 de noviembre se presentarán nuevas iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de las mujeres.

Asimismo, señaló que en 2027 se contará con 500 Centros LIBRE adicionales en todo el país.

De acuerdo con la mandataria, actualmente 27 millones de mujeres reciben apoyo y orientación mediante distintos programas y acciones gubernamentales.

Lanzan guía para proteger a las mujeres de la violencia digital

Como parte de las actividades por el 25N, la Secretaría de las Mujeres presentó la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, que busca ayudar a identificar situaciones de violencia en internet y orientar a quienes las enfrentan.

El documento ofrece información para:

Identificar las distintas formas de violencia digital

Saber qué hacer ante una situación de violencia

Utilizar las herramientas de protección disponibles en las plataformas digitales

Solicitar atención, protección y acompañamiento de las instituciones

Conocer y defender los derechos de las mujeres en internet

Cuidar cuentas, dispositivos, datos personales y comunicaciones

La guía puede consultarse en los portales www.gob.mx/mujeres y tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx.

Una de cada tres llamadas a la Línea de las Mujeres corresponde a casos de violencia crítica

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que, durante su primer año de operación, la Línea de las Mujeres recibió más de 20 mil llamadas, de las cuales una de cada tres correspondió a casos de violencia crítica.

Del total de llamadas atendidas:

El 83% recibió atención por algún tipo de violencia

El 17% recibió orientación e información

Si enfrentas alguna situación de violencia o necesitas orientación, puedes comunicarte a la Línea de las Mujeres, al 079, opción 1, un servicio gratuito que funciona las 24 horas del día.

Además, actualmente operan mil un Centros LIBRE en las 32 entidades federativas, con presencia en el 40% de los municipios del país.

En estos espacios se ha brindado atención a 656 mil mujeres mediante 1.4 millones de servicios.

“No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos”, expresó Sheinbaum.

Habrá 16 días de actividades contra la violencia hacia las mujeres en México

Las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se extenderán hasta el próximo 10 de diciembre.

Entre las acciones previstas por la Secretaría de las Mujeres se encuentran:

La inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres

Un encuentro nacional de espacios de refugio y con fiscalías especializadas en delitos de género

Recorridos casa por casa para sensibilizar a la población sobre el cuidado y la protección de niñas y adolescentes

Actividades de reflexión sobre los derechos digitales de las mujeres, impulsadas por las Tejedoras de la Patria

El calendario completo de actividades está disponible en los portales de la Secretaría de las Mujeres y de las Tejedoras de la Patria.

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