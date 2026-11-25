Madres Buscadoras de Jalisco encuentran restos humanos. Foto: Omar Hernández

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizaron restos humanos correspondientes a por lo menos cinco personas durante una jornada de rastreo en el Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Las activistas comenzaron las inspecciones el pasado 21 de noviembre, luego de recibir denuncias anónimas que alertaban sobre la posible presencia de fosas clandestinas en el sector.

¿Dónde localizaron restos humanos en el Cerro del Cuatro?

Uno de los puntos de búsqueda se encuentra en el cruce de las calles Fray Juan de Zumárraga y Frontera, en la colonia El Refugio. En ese predio, las integrantes del colectivo localizaron inicialmente restos de al menos tres personas, entre ellos un torso, un cuerpo completo y diversas osamentas.

Los trabajos de inspección continuaron en el mismo terreno y posteriormente se confirmó el hallazgo de un cuarto cuerpo.

De manera simultánea, las buscadoras realizaron recorridos en un terreno en desuso ubicado en la parte alta del Cerro del Cuatro, donde encontraron más restos humanos.

De acuerdo con los reportes, estos últimos estaban atados y dentro de bolsas. Con este hallazgo, el número de víctimas cuyos restos han sido localizados durante la jornada asciende a por lo menos cinco.

Fiscalía de Jalisco resguarda zonas de hallazgo

Tras los reportes de las localizaciones, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudieron a los dos predios para acordonar las áreas y mantener el resguardo perimetral.

Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento de indicios y trasladó los restos humanos a sus instalaciones, donde se llevarán a cabo los estudios periciales correspondientes para avanzar en su identificación.

Integrantes del colectivo mantienen labores de búsqueda

Las integrantes de Madres Buscadoras de Jalisco mantienen las labores de rastreo en el Cerro del Cuatro y no descartan encontrar más restos humanos durante las siguientes jornadas.

Hasta el momento, los trabajos periciales deberán determinar la identidad de las víctimas y aportar información sobre las circunstancias en las que fueron localizadas.

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