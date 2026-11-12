Sheinbaum anuncia inversión de 250 mdd de WEG en Hidalgo; creará 6 mil empleos

Se busca fortalecer la infraestructura energética del país. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 250 millones de dólares de la empresa brasileña WEG para construir una nueva planta en Hidalgo, como parte del Plan México. El proyecto se desarrollará entre 2027 y 2030.

La nueva planta contempla la creación de 2 mil empleos directos locales y 4 mil indirectos, además de impulsar la producción de equipos eléctricos en México y fortalecer la infraestructura energética del país.

WEG invertirá 250 millones de dólares en Hidalgo

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que esta inversión permitirá fabricar en México equipos necesarios para ampliar las redes de transmisión y distribución eléctrica.

La mandataria aseguró que la inversión federal en infraestructura eléctrica es histórica, pues representa entre dos y tres veces lo destinado en sexenios anteriores a líneas de transmisión, distribución, subestaciones y transformadores.

“Esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, señaló.

¿Qué es WEG y por qué invertirá en México?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que WEG es una de las empresas más grandes del mundo en la fabricación de generadores, alternadores y transformadores.

Destacó que sus productos son clave para el crecimiento de la industria, los centros de datos y la inteligencia artificial.

WEG cuenta con más de 25 años de inversiones en México en sectores como motores, automatización, energía, redes eléctricas y pinturas. Actualmente genera más de 6 mil empleos en el país.

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WEG tiene presencia en Hidalgo, Edomex y Nuevo León

El vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo WEG, Daniel Godinho, agradeció el apoyo del Gobierno de México para concretar la nueva inversión.

También compartió algunas cifras sobre las operaciones de la compañía:

Más de 50 mil colaboradores a nivel mundial.

a nivel mundial. 69 plantas industriales distribuidas en 18 países.

distribuidas en 18 países. Presencia comercial en más de 135 mercados .

. Cuatro parques industriales y 15 naves industriales.

Operaciones en Hidalgo, Estado de México y Nuevo León.

Godinho señaló que el proyecto refleja la confianza de WEG en México y su potencial frente a los cambios tecnológicos.

En el anuncio también participaron Homero Michelli, director global de Contraloría de Grupo WEG, y Mauro Mendes, director general de WEG México.

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