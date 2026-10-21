Alerta de tráfico y clima para Thanksgiving: los estados que podrían tener nieve y frío

Pronostican nevadas para Thanksgiving Day 2026. Foto: Envato.

Si vas a manejar para pasar el Día de Acción de Gracias con tu familia, hay algo que conviene revisar antes de llenar el tanque y salir de casa: el clima. El Farmers’ Almanac publicó su pronóstico para la semana del 23 al 26 de noviembre de 2026 y anticipa posibles nevadas en varios estados, lluvia en el noroeste y temperaturas más suaves en parte del sur de Estados Unidos.

La previsión no anuncia una gran tormenta que paralice todo el país, pero sí advierte sobre condiciones que podrían retrasar algunos trayectos. Y en una de las semanas con mayor movimiento de viajeros del año, incluso unas horas de nieve o lluvia intensa pueden cambiar los planes.

¿Dónde podría nevar durante Thanksgiving 2026?

Según el pronóstico del Farmers’ Almanac, las zonas con mayor posibilidad de nieve dispersa y condiciones más invernales incluyen los Grandes Lagos, el Medio Oeste y algunas áreas de las Montañas Rocosas.

Entre los estados que podrían experimentar frío y chubascos de nieve figuran:

Michigan, Ohio, Indiana, Illinois y Wisconsin: podrían registrar temperaturas bajas y nevadas intermitentes

podrían registrar temperaturas bajas y nevadas intermitentes Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur: el aire frío podría favorecer episodios de nieve ligera

el aire frío podría favorecer episodios de nieve ligera Colorado, Wyoming y Montana: las zonas elevadas de las Rocosas podrían recibir nieve

las zonas elevadas de las Rocosas podrían recibir nieve Nebraska, Iowa y Kansas: algunas áreas podrían experimentar frío y nieve ligera, aunque las condiciones dependerán de la ubicación

Esto no significa que todos esos estados vayan a amanecer cubiertos de nieve el jueves 26 de noviembre. El pronóstico habla de posibilidades regionales y todavía puede cambiar conforme se acerque la fecha.

Para quienes viajen en automóvil, el riesgo está en las condiciones puntuales de la carretera: una capa de nieve, hielo o visibilidad reducida puede volver más lento un recorrido que normalmente se hace sin problemas.

¿Qué estados tendrán un clima más suave para viajar?

El pronóstico del Farmers’ Almanac señala que el sureste podría disfrutar de condiciones relativamente agradables durante la semana festiva, con temperaturas suaves y posibilidades de tiempo seco.

Entre los estados incluidos en esa región están:

Florida y Georgia

Carolina del Norte y Carolina del Sur

Alabama y Mississippi

Tennessee y Virginia

En Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana se esperan condiciones cercanas a las habituales para finales de noviembre, aunque algunas zonas del interior podrían registrar temperaturas más frescas.

La situación será distinta en el noroeste. Washington, Oregón e Idaho podrían tener periodos de lluvia, lo que significa carreteras mojadas y menor visibilidad en ciertos tramos. En el norte de California también existe la posibilidad de precipitaciones, mientras que algunas zonas montañosas del oeste podrían recibir nieve.

El pronóstico de Thanksgiving no es una alerta oficial de tormenta

Conviene hacer una distinción importante: el Farmers’ Almanac ofrece una previsión meteorológica de largo alcance, no una lista definitiva de carreteras que estarán cerradas ni una alerta oficial para cada estado.

Thanksgiving Weather Forecast 2026: What to Expect Across the U.S. https://t.co/ObF0GWHCqY — The Farmers' Almanac (@FarmersAlmanac) October 19, 2026

Su pronóstico para Thanksgiving 2026 abarca del lunes 23 al jueves 26 de noviembre. Por ahora, el panorama apunta a problemas localizados y no a una tormenta invernal generalizada en todo el país.

Para conocer las condiciones más precisas, los viajeros deben consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y revisar los avisos de las autoridades de transporte del estado por el que circularán.

Cómo prepararte para viajar por carretera en Thanksgiving

El clima no es el único factor que puede retrasar una visita familiar. El tráfico intenso, los accidentes y las obras también pueden alargar el trayecto.

Antes de salir, conviene tomar algunas precauciones:

Revisa el pronóstico de tu ruta completa , no solo el de la ciudad de destino

, no solo el de la ciudad de destino Comprueba el estado de las llantas, los frenos, las luces y los limpiaparabrisas

Si hay posibilidad de nieve o hielo, lleva ropa abrigadora y un cargador para el teléfono

Calcula tiempo adicional para posibles retrasos y evita conducir con prisa

Consulta las condiciones de las carreteras y los avisos oficiales justo antes de partir

Thanksgiving es una fecha para reunirse con la familia, pero nadie quiere pasarla atrapado en una carretera por no haber revisado el clima. Todavía faltan semanas y el pronóstico puede cambiar. Si tienes un viaje planeado para el 26 de noviembre, lo más sensato es usar esta previsión como una primera referencia y volver a comprobar las condiciones cuando se acerque el día de salir.

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