Fresno quiere pagar abogados a los vecinos detenidos por ICE: la propuesta de un millón de dólares

Aún no se define quiénes serían elegibles para el programa. Foto: AFP

El concejo municipal de Fresno votará el jueves 22 de octubre una resolución para destinar un millón de dólares a la defensa legal de residentes que enfrentan procesos migratorios, una propuesta que llega en medio de un aumento de arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Valle de San Joaquín. La iniciativa, impulsada por el concejal Miguel Arias, busca restablecer el Fondo de Defensa Legal para Inmigrantes de la ciudad, de acuerdo con la resolución publicada en el portal de agendas de Fresno.

El dinero pagaría a abogados externos para que representen a vecinos detenidos o en riesgo de deportación, bajo la supervisión de la Oficina del Fiscal de la Ciudad. El texto, sin embargo, no define quiénes serían elegibles ni garantiza que el millón de dólares esté disponible. De igual manera, el alcalde Jerry Dyer marcó distancia con la propuesta antes de la votación.

La discusión ocurre en un momento en que cada vez menos inmigrantes logran obtener un abogado antes de ser deportados, porque la ley migratoria no obliga al gobierno a pagar uno. En el Valle, esa falta de defensa pesa más cuando un familiar es detenido de un día para otro y trasladado lejos de casa poco después.

¿Qué propone el concejal Miguel Arias y de dónde saldría el dinero?

La resolución restablece el fondo para apoyar “servicios de defensa legal relacionados con inmigración para residentes elegibles de la ciudad de Fresno”. Además, ordena al administrador de la ciudad asignar un millón de dólares “sujeto a la disponibilidad de fondos” dentro del proceso presupuestal de medio año del año fiscal 2027. Eso significa que, aun si el concejo la aprueba, el dinero no estaría disponible de inmediato.

El documento tampoco dice de dónde saldrían los recursos. Arias explicó que el dinero vendría de los ahorros que dejan las plazas vacantes en la nómina municipal, sin nuevos impuestos, y que buscará reasignarlo en la revisión presupuestal de enero, según declaraciones recogidas por ABC30. “La única forma en que podemos actuar y ayudar es poniendo recursos a disposición de los afectados por estas redadas”, dijo el concejal.

Fresno ya había probado un modelo parecido. En 2021, la ciudad destinó 200 mil dólares a un fondo de defensa legal para inmigrantes, así que la nueva propuesta multiplicaría por cinco aquella inversión. El nuevo fondo lo administraría la Oficina del Fiscal de la Ciudad, y los servicios los darían proveedores legales externos calificados, aunque la resolución no fija cómo se elegirían ni cuántos casos podrían atender.

El alcalde Jerry Dyer considera prematura la propuesta

Dyer consideró que la propuesta llega antes de tiempo, porque no hay forma de saber cómo estará el presupuesto hasta la revisión de medio año. El alcalde también dijo que procura no duplicar lo que ya hacen el condado, el estado, el gobierno federal y las organizaciones sin fines de lucro, aunque reconoció que existe una necesidad real de defensa legal para los inmigrantes de la ciudad.

Su postura importa porque la resolución está sujeta al veto del alcalde, como indica su propio título. Si el concejo la aprueba el jueves y Dyer la veta, los concejales tendrían que reunir los votos para revocar ese veto. Aun sin veto, el millón de dólares dependería de que la ciudad encuentre el dinero en la revisión de enero.

¿Cómo han aumentado las detenciones de ICE en el Valle de San Joaquín?

El aumento de arrestos empezó alrededor del 5 de octubre. Según observadores citados por KQED, hasta 200 personas habrían sido detenidas en unas dos semanas, en gasolineras, supermercados, paradas de tránsito y cerca de campos agrícolas, sobre todo en el corredor de la carretera estatal 180, al oeste de Fresno. Días después, los operativos se extendieron a los condados de Tulare y Kern.

Hasta el momento, ICE no ha confirmado esas cifras. Un vocero de la agencia respondió que, “por seguridad operativa y la seguridad de nuestros agentes, ICE no divulgará ni comentará operaciones”, y añadió que el DHS aplica las leyes del país, “incluido California”.

Los abogados voluntarios que intentan ayudar enfrentan otro obstáculo. Según sus relatos, algunos días no les permitieron entrar a la oficina de procesamiento de ICE en Fresno y, en otros, solo pudieron ver a dos o tres detenidos. Además, muchos detenidos fueron trasladados en uno o dos días a otros centros de California o incluso a Texas, y el localizador de ICE no muestra a todos los arrestados. Familiares también denunciaron que el personal de detención presionaba a los detenidos para firmar su salida voluntaria del país.

¿Qué otras ciudades de California tienen fondos parecidos?

Fresno no sería la primera ciudad del estado en pagar abogados a inmigrantes con sus propios recursos. Varios gobiernos locales crearon o ampliaron fondos de este tipo, y algunos superan por mucho la propuesta de Arias, según un recuento de CalMatters.

San Francisco amplió su fondo con 3.5 millones de dólares en octubre de 2025, aprobados por unanimidad, para pagar abogados y una línea de respuesta rápida, según un comunicado de la ciudad

El condado de Santa Clara empezó con 5 millones de dólares y elevó su fondo a 13 millones

El condado de Alameda duplicó un fondo que había arrancado con 3.5 millones de dólares

Los Ángeles creó en 2017 un fondo público-privado de 10 millones de dólares, que en 2022 se convirtió en el programa de defensa legal representa

El estado de California financia desde 2015 el programa One California, de 45 millones de dólares, que apoya a organizaciones que dan ayuda legal

Frente a esos montos, el millón de dólares que propone Arias sería una cifra modesta, y su alcance dependería de cuántos casos pueda cubrir cada abogado que contrate la ciudad. Un solo caso de detención puede requerir decenas de horas de trabajo legal, por lo que la forma en que se definan los requisitos de elegibilidad será clave para saber a cuántas familias llegaría el apoyo.

¿Dónde pueden buscar ayuda legal gratuita las familias de la zona mientras tanto?

Mientras se define el futuro del fondo, las familias del Valle tienen otras opciones de ayuda. La oficina de la asambleísta estatal Esmeralda Soria, quien representa a parte de la región, publica en su página oficial una lista de organizaciones y líneas de apoyo que atienden a residentes del condado de Fresno.

Valley Watch, red de respuesta rápida del condado de Fresno, en el (559) 206-0151

UFW Foundation en Fresno, en el (559) 496-0700

Oficina de Asistencia a Inmigrantes del Departamento de Justicia de California, en el (800) 952-5225

Consulado de México en Fresno, para personas de nacionalidad mexicana, en el (559) 269-3026

El Departamento de Servicios Sociales de California también mantiene una lista de proveedores legales financiados por el estado que dan consultas gratuitas, y atiende dudas en el (916) 651-8017. Cuando un familiar ya está detenido y no hay abogado, existe además una herramienta gratuita para preparar una petición de liberación ante un juez federal.

Antes de pagar por cualquier servicio, conviene confirmar que la persona que ofrece ayuda es un abogado con licencia o un representante acreditado. Ningún detenido está obligado a firmar su salida voluntaria sin antes consultar a un abogado, una decisión que puede cerrarle la puerta a otras opciones para quedarse en el país.

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