Claudia Sheinbaum reporta recuperación de 48 mil mdp por combate al huachicol

Sheinbaum reporta 48 mil 411 mdp recuperados. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México recuperó 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como parte de las acciones contra el comercio ilícito de combustibles, también conocido como huachicol fiscal.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en el 2026, en lo que llevamos hasta septiembre del 2026? Son 48 mil millones de pesos. Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Combate al huachicol recupera 48 mil 411 mdp en impuestos

Sheinbaum explicó que las medidas buscan detectar irregularidades en toda la cadena de los combustibles, desde su importación hasta su distribución y venta en gasolineras.

“Hay grupos delictivos —podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor”, declaró.

También indicó que se han cancelado gasolineras, dado de baja registros fiscales y revisado permisos de comercialización.

Además, adelantó que se analizan posibles cambios legales para reducir irregularidades relacionadas con esta actividad.

Denuncias, detenidos y combustible asegurado

Como parte de las acciones contra el mercado ilícito de combustibles, distintas dependencias federales presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades reportaron los siguientes resultados:

10 mil 674 denuncias de Pemex por robo de combustible

por robo de combustible 152 denuncias del SAT por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos

por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos 150 casos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) por inconsistencias en los volúmenes reportados

de la Comisión Nacional de Energía (CNE) por inconsistencias en los volúmenes reportados 127 casos de la Procuraduría Fiscal de la Federación por presunta defraudación fiscal

de la Procuraduría Fiscal de la Federación por presunta defraudación fiscal 11 casos de Aduanas por contrabando y declaraciones falsas de volúmenes de importación

de Aduanas por contrabando y declaraciones falsas de volúmenes de importación 2 mil 539 personas detenidas en operativos

en operativos 5 mil 572 unidades de transporte aseguradas

de transporte aseguradas 173.7 millones de litros de combustible incautados

Las autoridades también informaron que se cancelaron 264 permisos de expendio y que 307 permisionarios enfrentan procedimientos de sanción.

Gobierno refuerza vigilancia en la cadena de combustibles

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que 16 instituciones federales intercambian información para identificar operaciones irregulares.

Entre las medidas destaca la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, que permite dar seguimiento a la importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustibles.

Según el balance oficial, durante 2025 se identificaron desbalances por 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos.

Las empresas responsables deberán regularizar el pago de impuestos correspondiente.

Además, se reportó la rectificación de mil 952 millones de litros que pretendían ingresar ilegalmente al país, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos.

Pemex reporta reducción de deuda e incremento en ventas

Durante la conferencia, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que la empresa redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en dos años, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde 2014.

También reportó un crecimiento de 17.9% en las ventas de gasolinas y diésel entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, por un monto de 160 mil 589 millones de pesos.

Pemex prevé invertir 1.8 billones de pesos hacia 2030 para fortalecer la producción, refinación y petroquímica.

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