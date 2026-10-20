Tráfico le quita a cada mexicano 111 horas y le cuesta 5 mil 645 pesos al año, revela IMCO

Estudio revela el impacto económico del tráfico. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló en su más reciente estudio Costo del Tráfico 2026 que los embotellamientos le quitan a cada mexicano 111 horas al año, además de un costo total de 5 mil 645 pesos, equivalentes a 18 días de salario mínimo.

El estudio, elaborado en colaboración con Dat’s Why y con el apoyo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), analiza 44 zonas metropolitanas de México y revela que quienes asumen la mayor parte del costo de los embotellamientos son los usuarios del transporte público, pues concentran más de la mitad de las horas perdidas y del costo de oportunidad.

🚗 El tráfico en 44 zonas metropolitanas de México cuesta, en promedio, $5,645 y 111 horas al año por persona.



En el estudio Costo del tráfico 2026, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why analizaron los traslados de 32.5 millones de personas. El costo… pic.twitter.com/1WnoH3qdfV — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

Congestión vial cuesta 203 mil millones de pesos al año en México

El estudio estima que la congestión vial tiene un costo de 203 mil 300 millones de pesos anuales en las 44 zonas metropolitanas analizadas. Esta cifra representa el valor económico del tiempo adicional que las personas pierden en el tráfico y que podrían dedicar al trabajo, los estudios, las labores de cuidado o el descanso.

Cinco zonas metropolitanas concentran el 65% de ese costo: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla-Tlaxcala.

La Ciudad de México acumula el 40% del costo total, con 81 mil 700 millones de pesos al año. Le siguen Monterrey, con 19 mil millones, y Guadalajara, con 17 mil 500 millones de pesos.

Al comparar el costo por persona, la capital del país también ocupa el primer lugar, con 10 mil 721 pesos anuales. Después aparecen Puerto Vallarta, con 9 mil 974 pesos, y Guadalajara, con 8 mil 728 pesos.

Tráfico en México, según IMCO. Foto: IA/GPT

Usuarios del transporte público pierden más tiempo y dinero por el tráfico

Aunque el transporte público moviliza al 40% de las personas que se trasladan, sus usuarios concentran el 55.4% del costo total de la congestión, equivalente a 112 mil 600 millones de pesos anuales. En contraste, quienes utilizan vehículos privados asumen el 44.6%, con 90 mil 800 millones de pesos.

La diferencia también se refleja en las horas perdidas y el costo por persona. De acuerdo con el IMCO, quienes viajan en transporte público pierden 140 horas al año debido al tráfico, frente a las 94 horas de los usuarios de vehículos privados.

En dinero, esto representa un costo anual de 7 mil 294 pesos por persona para quienes utilizan transporte público, frente a 4 mil 811 pesos para quienes viajan en automóvil particular. La brecha es de 2 mil 483 pesos al año.

Monterrey registra la mayor diferencia entre ambos grupos: el costo anual por usuario del transporte público asciende a 12 mil 36 pesos, mientras que para quienes utilizan vehículos privados es de 7 mil 57 pesos.

CDMX registra la mayor cantidad de horas perdidas por persona

La Ciudad de México también encabeza la lista de horas perdidas por congestión vial: cada persona que se traslada pierde 211 horas al año, casi nueve días completos.

Le siguen Oaxaca, con 175 horas anuales; Puerto Vallarta, con 171, y Pachuca, con 164 horas.

El estudio Costo del Tráfico 2026 actualiza una investigación publicada por el IMCO en 2019, cuando el instituto estimó el costo de la congestión vial en 32 ciudades del país. En esta edición amplió el análisis a 44 zonas metropolitanas para dimensionar el impacto económico del tiempo perdido en los traslados.

IMCO propone reducir el tráfico para recuperar tiempo y productividad

Ante estos resultados, el IMCO exhortó a impulsar políticas públicas que reduzcan la congestión vial y mejoren la eficiencia de los traslados.

El instituto señala que disminuir el tiempo perdido en los embotellamientos no solo mejoraría la movilidad, sino que permitiría aprovechar mejor las horas disponibles, aumentar la productividad y elevar la calidad de vida.

El impacto del tráfico va más allá de las filas de automóviles y los retrasos: representa tiempo que las personas dejan de dedicar a trabajar, estudiar, descansar o convivir con sus familias. Además, el costo no se distribuye por igual, pues quienes dependen del transporte público pierden más horas y dinero que quienes viajan en vehículo privado.

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